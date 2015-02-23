شركة روستيخ الروسية: نستعد لتوريد مروحيات متطورة لمصر

قال رئيس شركة "روستيخ" الروسية سيرجى تشيميزوف، إن موسكو اقترحت على مصر بناء مركز لخدمة الطائرات الهليكوبتر على أرضها، بالإضافة إلى ذلك ستقوم الشركة بتزويد مصر بطائرات هليكوبتر متطورة.

ونقلت وكالة أنباء سبوتنيك الروسية عن تشيميزوف قوله للصحفيين، اليوم الاثنين، خلال مشاركته فى معرض الدفاع "آيدكس 2015" الذى تستضيفه حاليًا العاصمة الإماراتية أبو ظبى: "إن الشركة تخطط لتزويد مصر بطائرات هليكوبتر متطورة، وأن هناك اقتراحًا بإنشاء مركز لخدمة طائرات الهليكوبتر الروسية على الأراضى المصرية، لكن العقد لم يوقع بعد".

وأشار إلى أن روسيا ستقوم بإنشاء مراكز لخدمة طائرات الهليكوبتر أيضًا فى البرازيل وبيرو، لكن أول هذه المراكز سيفتتح فى مصر، وسيظهر فى عام 2015 الجارى، بينما ستظهر المراكز الأخرى تباعًا فى الفترة من 2015 حتى 2016.

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