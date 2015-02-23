"الشرقية للدخان": المصريون يستهلكون 280 مليون سيجارة يوميًا

قال محمد عثمان هارون، رئيس قطاعات التسويق بالشركة الشرقية للدخان، إن قرار الزيادة السعرية للسجائر تم تطبيقها من اليوم، حيث تكون على الشريحة السعرية الدنيا من جنيه إلى جنيه ونصف، بالنسبة لمنتجات الشركة الشرقية للدخان، والشريحة الوسطى زيادة 2 جنيه، بينما تبلغ الشريحية العليا زيادة 3 جنيهات، مشيراً إلى أن الشعب المصرى يستهلك 280 مليون سيجارة يومياً، بخلاف السجائر المهربة من الخارج، وأرباح الشركة الشرقية خلال العام الماضى 908 ملايين جنيه.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية أن مواقع على الإنترنت نشرت أسعاراً خاطئة، موضحاً أن الأسعار تم تحديدها بأن السوبر والكوين بوكس بـ10 جنيهات، أما جميع الأصناف الكرتونية "بوكس أبيض وأحمر وسيلفر ومونديال وبوستون ولايت وبيرمونت بـ9.30 جنيه"، أما الورقية "جولدنوكوين سوفت ورقى بـ9 جنيهات"، أما البلاك ليبول بـ13 جنيها.

وأوضح أن قانون زيادة الضريبة على السجائر مكون من شقين جزء كضريبة ثابتة وجزء أخر ضريبة 50%، مطالبا بضرورة تفعيل مباحث التموين والضرائب لضبط الأسعار بالسوق.

وتابع: "ننتج 60 مليار سيجارة سنوياً، والأجنبى 22 مليار سيجارة، أى بما يعادل 82 مليار سيجارة سنويا بمعدل يومى 280 مليون سيجارة".

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