خالد صلاح: الجزائر ضبطت سفينة تركية محملة بالأسلحة قرب أحد موانيها

قال الكاتب الصحفى والإعلامى خالد صلاح، رئيس تحرير "اليوم السابع"، إن السلطات الجزائرية ضبطت بميناء "عنابة" مجموعة من الحاويات على سفينة قادمة من أحد الموانئ التركية، تحتوى على أكثر من 600 ألف عبوة خرطوش، وعدد 150 ألف كبسولة للتفجيرات، بالإضافة إلى عدد من أجهزة الاتصال التى تعمل بالأقمار الصناعية، وبعض أجهزة تحديد الأماكن والكشف عن المعادن".

وأضاف صلاح عبر برنامج "آخر النهار" المذاع على فضائية "النهار"، أن الأجهزة الجزائرية تباشر حاليا التحقيق فى هذه الواقعة، والتحقيق مع عدد من العناصر الإجرامية المتورطة فى عملية تهريب السلاح من تركيا، مطالبًا البلدان الشقيقة التى تظن أنها فى مأمن، بأن تعيد النظر فى هذا الشأن، وما يجرى فى ليبيا، وخاصة الجزائر التى كانت تعانى من الإرهاب فى الفترة السابقة.

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