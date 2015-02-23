موجز الصحافة المحلية: قائمة الإفراج عن الشباب جاهزة أمام الرئيس

تناولت الصحف المحلية عددًا من الأخبار المهمة التى تشغل الرأى العام الداخلى والخارجى، وكان أبرزها ما جاء فى جريدة "اليوم السابع"، بشأن تحركات الدولة فى إجراء اتصالاتها مع عدد من المستشارين وأعضاء اللجان التى أعدت قوانين الانتخابات، للبحث عن مخرج تنقذ به العملية لانتخابية، من المأزق الذى يواجهها، بعد تقرير هيئة مفوضى الدولة بعدم دستورية بعض مواد قوانين الانتخابات، وخاصة تقسيم الدوائر، الذى فى حال حكم المحكمة الدستورية العليا برفضه بعد غد الأربعاء، سيعيد العملية للمربع صفر. كما تكشفت الجريدة عن مصادر مطلعة أن رئاسة الجمهورية، بدأت فى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للإفراج عن عدد من المحتجزين بالسجون، بعد تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسى فى خطابه للشعب المصرى، اعتزامه إخلاء سبيل المحتجزين، خلال الفترة المقبلة، وذلك من خلال عرض قائمة بأسماء المحتجزين على النيابة العامة لبحث أوضاعهم.

وقالت جريدة "الأهرام" إن القوى الحزبية والسياسية والوزراء ورجال الأعمال وخبراء الإعلام رحبت بحديث الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى الشعب، ومصارحته بدقائق المشهد فى مصر ومحيطها ورؤيته الجامعة لأهم الملفات الملحة داخليا وخارجيا، واصفة إياه بأنه "كشف حساب" من الرئيس للمواطنين يدحض الشائعات ويرسى "تقليدا" لأول مرة.

علمت جريدة "المصرى اليوم" أن هناك حالة من الغضب بين العاملين فى اتحاد الإذاعة والتلفزيون، بسبب تولى شركة خاصة الإشراف على تصوير خطابات الرئيس عبد الفتاح السيسى، ومنها الخطاب الذى ألقاه، أمس الأول، مؤكدين أن التلفزيون لديه القدرة على التصوير بشكل أفضل، وقالت مصادر، طلبت عدم ذكر أسمائها، إن حفل تنصيب الرئيس السيسى العام الماضى كان من إخراج التلفزيون المصرى، وأشاد به الجميع، معتبرة أن اللجوء إلى شركة خاصة عدم ثقة من مؤسسة الرئاسة فى ماسبيرو، رغم وجود كفاءات به. وأضافت أن التلفزيون تسلم شريط الخطاب من الرئاسة مثل جميع القنوات الفضائية، ولم يكن التلفزيون مسئولاً عن التنسيق مع الفضائيات، موضحة أن الفضائيات لم تلتزم بمواعيد بث الخطاب، لأنه كان من المفترض أن يكون الساعة 7:15 مساءً، بعد أذان العشاء، لكن بعض القنوات بدأت إذاعته الساعة 7، وتجاهلت الأذان.

وكشفت جريدة "الشروق" عن مصادر قضائية باللجنة العليا للانتخابات عن صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا يقضى بإلغاء أى من قوانين الانتخابات الثلاثة، سواء كان قانون مباشرة الحقوق السياسية أو قانون مجلس النواب أو الدوائر الانتخابية، سيؤدى إلى تأجيل الانتخابات إلى فترة طويلة قد تصل إلى عام.

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