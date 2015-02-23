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غدا.. الحكم على "عادل حبارة" و8 تكفيريين لتحريضهم على العنف بالشرقية

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غدا.. الحكم على "عادل حبارة" و8 تكفيريين لتحريضهم على العنف بالشرقية غدا.. الحكم على "عادل حبارة" و8 تكفيريين لتحريضهم على العنف بالشرقية
تصدر دائرة إرهاب الشرقية، المنعقدة بمحكمة بلبيس، لدواع أمنية، غدا الثلاثاء، برئاسة المستشار صلاح حريز، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين شريف بركات، وأحمد مصطفى، وسكرتارية أحمد رزق، حكمها على الإرهابى عادل حبارة، و8 تكفيريين بتهمة التحريض على العنف.

وأفاد مصدر أمنى بمديرية أمن الشرقية، لـ"اليوم السابع"، أنه سوف يتعذر عرض حبارة على المحكمة، فيما سوف يتم عرض جميع المتهمين فى القضية.

وكانت نيابة شمال فاقوس الكلية، قد قررت بإشراف المستشار هانى تاج الدين، المحامى العام لنيابات شمال الشرقية، إحالة الإرهابى "عادل حبارة" و8 تكفيريين بأبو كبير، إلى دائرة إرهاب الشرقية، لحيازتهم مطبوعات وذخيرة وتحريضهم على استهداف رجال الجيش والشرطة.

وشمل أمر الإحالة فى القضية رقم 24856 لسنة 2014 جنايات أبو كبير، إحالة الإرهابى "عادل محمد إبراهيم" وشهرته عادل حبارة 29 سنة، ومقيم أبو كبير و8 من العناصر التكفيرية بأبو كبير، وذلك لقيامهم فى غضون شهر يناير لسنة 2014 بدائرة أبو كبير، بالانضمام لجماعات تكفيرية تحرض على تعطيل الدستور، وضبط بحوزتهم 4 قنابل يدوية، و203 طلقات ومطبوعات تحرض على العنف، وتعطيل أحكام الدستور.

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