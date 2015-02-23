سيارة نقل محملة باسطونات بوتاجاز ومواد كيماوية تثير الرعب فى أبو سمبل السياحى

أثار توقف سيارة نقل محملة بمواد كيماوية واسطوانات بوتاجاز لساعات طويلة بالقرب من معبد أبو سمبل الذعر لدى المارة ولدى القوات المكلفة بتأمين المعبد.

وانتقلت على الفور قوة من مركز شرطة أبوسمبل السياحي بقيادة العقيد مدحت أباظة نائب مركز أبوسمبل يعاونة النقيب أشرف حشاد رئيس مباحث المركز ،وذلك فور تلقي إخطاراً من أحد الكمائن الثابتة بجوار معبد أبوسمبل عن الاشتباه في وجود سيارة نقل تحمل لوحات مرور تجارية موجودة لساعات طويلة قرب منطقة معبد أبوسمبل.

وبفحص السيارة عن طريق إدارة المفرقعات بالمدينة ،تبين أن السيارة تحمل بداخلها أنابيب بوتوجاز ،وعدد كبير من الصناديق بداخلها مواد كيميائية، مما زاد الشك حول طبيعة السيارة وسبب تواجدها بالقرب من المنطقة الأثرية وبتكثيف البحث عن قائد السيارة من خلال أجهزة البحث بمركز شرطة أبوسمبل .

وتم إحضار السائق ،وباستجوابه تبين أن أنابيب البوتاجاز لتسخين المواد الكيمائية الموجوده بالسيارة والتي تستخدم في صنع العلامات الفوسفوريه بطريق أبوسمبل أسوان وأن سبب تواجوده في هذا المكان كان بهدف زيارة معبد أبوسمبل دون علمه بحظر الوقوف في تلك المنطقة.