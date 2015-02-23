أخبار عاجلة

طرح لحوم سودانية بـ75جنيه للكيلو والفراخ بـ25 في المجمعات الاستهلاكية -
صور| الكنيسة تودع «شيخ كهنة» الإسكندرية -
حجي يرد على «التحرير»: لهذا السبب لم نعلن مرشحنا للرئاسة -
صور| انتظام حملة التطعيم ضد «شلل الأطفال» لليوم الرابع بشمال سيناء -
صور| للمرة للثانية.. الأهالي يقطعون الطريق العام ببلبيس بعد مصرع سيدة وجنينها -
تعرف على صحتك العامة من لون بولك -
التقرير الطبى لـ"معاق الدقهلية": تم اغتصابه بشكل كامل ومصاب بشرخ شرجى -
بالصور.. مصر تتسلم الدفعة الثالثة من الرافال والطائرات تحلق فى سماء القاهرة -
ستاد مصر: تصريحات عماد النحاس المدير الفنى لفريق الشرقية عقب الفوز على الزمالك -
ترامب يطيح بأخطر رجل في البيت الأبيض من منصبه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

سيارة نقل محملة باسطونات بوتاجاز ومواد كيماوية تثير الرعب فى أبو سمبل السياحى

Google+ Print
سيارة نقل محملة باسطونات بوتاجاز ومواد كيماوية تثير الرعب فى أبو سمبل السياحى سيارة نقل محملة باسطونات بوتاجاز ومواد كيماوية تثير الرعب فى أبو سمبل السياحى

سيارة محملة بانابيب البوتاجاز

أثار توقف سيارة نقل محملة بمواد كيماوية واسطوانات بوتاجاز لساعات طويلة بالقرب من معبد أبو سمبل الذعر لدى المارة ولدى القوات المكلفة بتأمين المعبد.

وانتقلت على الفور قوة من مركز شرطة أبوسمبل السياحي بقيادة العقيد مدحت أباظة نائب مركز أبوسمبل يعاونة النقيب أشرف حشاد رئيس مباحث المركز ،وذلك فور تلقي إخطاراً من أحد الكمائن الثابتة بجوار معبد أبوسمبل عن الاشتباه في وجود سيارة نقل تحمل لوحات مرور تجارية موجودة لساعات طويلة قرب منطقة معبد أبوسمبل.

وبفحص السيارة عن طريق إدارة المفرقعات بالمدينة ،تبين أن السيارة تحمل بداخلها أنابيب بوتوجاز ،وعدد كبير من الصناديق بداخلها مواد كيميائية، مما زاد الشك حول طبيعة السيارة وسبب تواجدها بالقرب من المنطقة الأثرية وبتكثيف البحث عن قائد السيارة من خلال أجهزة البحث بمركز شرطة أبوسمبل .

وتم إحضار السائق ،وباستجوابه تبين أن أنابيب البوتاجاز لتسخين المواد الكيمائية الموجوده بالسيارة والتي تستخدم في صنع العلامات الفوسفوريه بطريق أبوسمبل أسوان وأن سبب تواجوده في هذا المكان كان بهدف زيارة معبد أبوسمبل دون علمه بحظر الوقوف في تلك المنطقة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا