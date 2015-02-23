قطر تستثمر 35 مليار دولار فى الولايات المتحدة خلال السنوات الخمس المقبلة

تعتزم دولة قطر استثمار أكثر من 35 مليار دولار فى الولايات المتحدة الأمريكية خلال السنوات الخمس المقبلة، طبقا لمذكرة تفاهم بين غرفة التجارة القطرية وغرفة التجارة الأمريكية ستوقع خلال زيارة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثانى لواشنطن غدا الثلاثاء.

وذكرت قناة "سكاى نيوز عربية" الفضائية مساء اليوم، الاثنين، أنه سيرافق أمير قطر إلى العاصمة الأمريكية واشنطن وفد من غرفة تجارة قطر لهذا الغرض.

وبالإضافة إلى هذا الاستثمار القطرى من الجانب الحكومى، يتوقع أن تضخ شركات ومستثمرون قطريون استثمارات أخرى فى الاقتصاد الأمريكى، فيما تتنوع الاستثمارات الحكومية القطرية بين قطاعات الطاقة والتكنولوجيا والاستثمار العقارى.

وكانت شركة ديار العقارية القطرية قد افتتحت استثماراتها فى الولايات المتحدة بمشروع سيتى سنتر دى سى بكلفة 1.5 مليار دولار فى العاصمة الأمريكية واشنطن.