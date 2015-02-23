مصادر: الإنتهاء من مسودة قانون الاستثمار وحسم النقاط الخلافية

كشفت مصادر حكومية، أن المهندس ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، حسم النقاط الخلافية بقانون الاستثمار بين عدد من الوزراء، وأنتهت من مسودته النهائية.

وأكدت المصادر لـ" اليوم السابع"، أنه تم الإتفاق أن يتم تخصيص الأراضى من قبل الشباك الواحد بهيئة الاستثمار، وتشكيل جهة أو إدارة للترويج منفصلة عن هيئة الاستثمار تمامًا، تختص بالترويج للمشروعات الاستثمارية خارج وداخل مصر، على أن يقتصر دور هيئة الاستثمار على منح التراخيص فقط.

وكان أشرف سالمان وزير الاستثمار قال لـ" اليوم السابع"، إن قانون الاستثمار من أوائل القوانين التى مرت بمراحل مجتمعية، وكانت تركيزه الرئيسى على ٤ عوامل، الأولى الشباك الواحد للتراخيص، والثانية حوافز الأكثر فقرًا، والثالثة التصفية ممثلة فى قانون الشركات، والرابعة هى أن الترويج لا يمكن أن يحدث مع الاستثمار مع بعضهم البعض، وهو أمر متبع فى العالم.

وأضاف ردًا على سؤال اليوم السابع، خلال الموتمر الصحفى الذى عقده اليوم الإثنين، على هامش "منتدى الأعمال المصرى الإيطالى"، أنه سيتم فصل هيئة الترويج عن هيئة الاستثمار سواء بإدارة مستقلة، أو هيئة خاصة تمنع تدخل هيئة الاستثمار فيها، وتم مناقشته فى مجلس الوزراء، وسيتم إصداره فى الاسبوع الأول لشهر مارس .

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