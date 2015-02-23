تحرير 500 مخالفة مرورية فى حملات بجميع مراكز الوادى الجديد

تمكنت قوات شرطة من مديرية أمن الوادى الجديد، وإدارة مرور المحافظة، من ضبط عدد كبير من المخالفات المرورية فى عدة حملات مرورية مكثفة بقيادة العميد جمال إبراهيم، مدير إدارة المرور بالمحافظة، حيث تم تحرير 500 مخالفة مرورية على مستوى مراكز المحافظة الخمسة تنوعت ما بين سحب تراخيص منتهية، وسير بدون رخصة، وتجاوز السرعات المقررة، ونموذج 125، والسير فى عكس الاتجاه، وغيرها من المخالفات المرورية، والتى تم تحرير محاضر بكل منها وتمت إحالتها إلى نيابة المرور.

وكان اللواء نبيل العشرى، مدير أمن الوادى الجديد، قد أشرف على تنظيم عدد كبير من الحملات المرورية على مستوى المحافظة، والتى تمت برئاسة مدير إدارة المرور، وذلك فى إطار تنفيذ خطة المديرية لضبط حركة المرور، وتحقيق الانضباط فى الشارع، والحد من وقوع حوادث السير.