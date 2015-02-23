أخبار عاجلة

طرح لحوم سودانية بـ75جنيه للكيلو والفراخ بـ25 في المجمعات الاستهلاكية -
صور| الكنيسة تودع «شيخ كهنة» الإسكندرية -
حجي يرد على «التحرير»: لهذا السبب لم نعلن مرشحنا للرئاسة -
صور| انتظام حملة التطعيم ضد «شلل الأطفال» لليوم الرابع بشمال سيناء -
صور| للمرة للثانية.. الأهالي يقطعون الطريق العام ببلبيس بعد مصرع سيدة وجنينها -
تعرف على صحتك العامة من لون بولك -
التقرير الطبى لـ"معاق الدقهلية": تم اغتصابه بشكل كامل ومصاب بشرخ شرجى -
بالصور.. مصر تتسلم الدفعة الثالثة من الرافال والطائرات تحلق فى سماء القاهرة -
ستاد مصر: تصريحات عماد النحاس المدير الفنى لفريق الشرقية عقب الفوز على الزمالك -
ترامب يطيح بأخطر رجل في البيت الأبيض من منصبه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

تحرير 500 مخالفة مرورية فى حملات بجميع مراكز الوادى الجديد

Google+ Print
تحرير 500 مخالفة مرورية فى حملات بجميع مراكز الوادى الجديد تحرير 500 مخالفة مرورية فى حملات بجميع مراكز الوادى الجديد
تمكنت قوات شرطة من مديرية أمن الوادى الجديد، وإدارة مرور المحافظة، من ضبط عدد كبير من المخالفات المرورية فى عدة حملات مرورية مكثفة بقيادة العميد جمال إبراهيم، مدير إدارة المرور بالمحافظة، حيث تم تحرير 500 مخالفة مرورية على مستوى مراكز المحافظة الخمسة تنوعت ما بين سحب تراخيص منتهية، وسير بدون رخصة، وتجاوز السرعات المقررة، ونموذج 125، والسير فى عكس الاتجاه، وغيرها من المخالفات المرورية، والتى تم تحرير محاضر بكل منها وتمت إحالتها إلى نيابة المرور.

وكان اللواء نبيل العشرى، مدير أمن الوادى الجديد، قد أشرف على تنظيم عدد كبير من الحملات المرورية على مستوى المحافظة، والتى تمت برئاسة مدير إدارة المرور، وذلك فى إطار تنفيذ خطة المديرية لضبط حركة المرور، وتحقيق الانضباط فى الشارع، والحد من وقوع السير.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365