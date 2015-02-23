مصدر أمنى بأسيوط: جار تحديد أسباب اشتعال سيارة محملة بأسطوانات الغاز

نشب مساء اليوم، الاثنين، حريق هائل بسيارة محملة بأسطوانات غاز، كانت فى طريقها لمركز "ديروط" فى محافظة أسيوط.

البداية كانت بتلقى اللواء طارق نصر، مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مركز شرطة "ديروط" التابع لمحافظة أسيوط، يفيد بورود بلاغ من أهالى مدخل المركز عن اشتعال النيران فى سيارة محملة بأسطوانات الغاز.

وانتقلت أجهزة الدفاع المدنى "15 سيارة إطفاء، و7 سيارات إسعاف" لمكان الحادث، وتمت السيطرة على الحريق بعد أن تسبب فى انفجارات مدوية لأسطوانات الغاز المحملة على متن السيارة.

ومن جانبه، أكد مصدر أمنى بأسيوط، أنه حتى الآن لا توجد خسائر فى الأرواح ولا إصابات، وجار تحرير محضر بالواقعة لتقدير التلفيات المادية التى نتجت عن الحريق، ومعرفة الأسباب التى أدت إلى نشوب الحريق وانفجار أسطونات الغاز.