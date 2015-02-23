اليوسفى يخفض كوليسترول الدم ويقى من الشيخوخة

على الرغم من أن فصل الشتاء لا تتنوع فيه أصناف الفواكه مقارنة بباقى فصول السنة، إلا أن فواكه الشتاء تتميز باحتوائها على العديد من العناصر الهامة لجسم الإنسان، ولعل من أهم الفواكه الشتوية هو اليوسفى.

اليوسفى يحمى من تصلب القلب والشرايين

>ومن أهم الفوائد التى يقدمها اليوسفى هو قدرته على تقليل امتصاص الجسم من الكولسترول الضار، وهو ما يعنى حماية القلب والشرايين من التصلب.

هذا تبعا لما يؤكده الدكتور خالد يوسف أخصائى التغذية، مضيفا أن اليوسفى يعد خيارا جيدا لمن يرغب فى اتباع نظام غذائى منحف، نظرا لاحتوائه على عدد قليل من السعرات الحرارية، فى مقابل نسبة عالية من الألياف التى تزيد من الشعور بالشبع.

اليوسفى مقاوم للشيخوخة وأمراض الشتاء

إضافة إلى الفوائد السابقة لليوسفى، فهو أيضا يحتوى على نسبة عالية من فيتامين "ج" والذى يعد أقوى مضاد لفيروسات الشتاء كالأنفلونزا، كما يعمل هذا الفيتامين على مقاومة آثار الشيخوخة على البشرة.

ويضيف خالد أن اليوسفى يحتوى على نسبة عالية من فيتامين "ب المركب" والأملاح المعدنية وبعض المعادن الهامة كالحديد.

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