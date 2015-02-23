بالصور.. تانيا صالح تختتم بروفاتها استعدادًا لأول حفلاتها بمصر غدًا

انهت اليوم الإثنين المطربة اللبنانية تانيا صالح أخر بروفاتها قبل إحياء حفلها الأول بمصر غدا الثلاثاء،والذى يقام فى الثامنة مسائا بأوبرا جامعة مصر بالسادس من أكتوبر.

تانيا ستحيى حفلين أخرين أحدهما الخميس 26نوفمبر بكايرو جاز،و الثانى بمكتبة الإسكندرية في السابعة مساء الجمعة 27 فبراير.،كما تحتفل بتوقيع ألبومها الثالث“”شوية صور”،والذى قامت بتأليف كلماته ،وشاركت فى تلحين أغلبها بالتعاون مع موسيقيون لبنانيون منهم عصام الحاج ، شربل روحانا ،كلود شلهوب،بالإضافة لمجموعة من العازفين النرويجيين،ويضم أغانى ” شبابيك بيروت،شوية صور،كل ماتروح،رضا مش راضى،هالعيون،مافى ولامشكل،طريق الحب”.

يذكر أن تانيا بدأت مشوارها الفنّي فى التسعينات عندما رشحها اامبدع الكبير زياد الرحباني للمشاركة في مسرحية “لولا فسحة أمل”، و طرحت أول ألبوماتها عام 2002، وقدمت فى 2011 ثاني ألبوماتها “وحدة” ، كما قامت بتأليف أغنى أفلام “سكر نبات “،و”هلا لوين” للمخرجة نادين لبكى.