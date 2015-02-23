محكمة أمريكية تقضي بتغرم السلطة الفلسطينية 218 مليون دولار

أصدرت هيئة المحلفين في المحكمة الاتحادية الأمريكية في نيويورك، اليوم الاثنين، حكمها بتغريم السلطة الفلسطينية 218 مليون دولار في القضية التي رفعها مواطنون أمريكيون يحملون الجنسية الإسرائيلية ضد السلطة.

واعتبرت هيئة المحلفين في حكمها أن السلطة الفلسطينية “مسئولة عن هجمات شنها فلسطينيون ضد مواطنين أمريكيين بداية الانتفاضة الثانية من تاريخ 2001 حتى 2004″.