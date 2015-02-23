واشنطن‬ : منزعجون بشدة من الحكم على نشطاء مصريين بالسجن

أعربت الولايات المتحدة الامريكية عن انزعجها من إصدار محكمة مصرية أحكاما بالسجن يوم أمس، تراوحت بين 3-5 سنوات بحق نشطاء مصريين، واصفة هذه الأحكام بأنها “قاسية”.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية جنيفر ساكي، اليوم في الموجز الصحفي للوزارة بواشنطن، “الولايات المتحدة منزعجة بشدة من الأحكام الجديدة القاسية الصادرة يوم أمس بالسجن لمدة 3 و5 سنوات، ضد 21 ناشطاً مصرياً بما فيهم علاء عبدالفتاح لتنظيم مظاهرات غير مصرح بها، بحسب قانون تنظيم التظاهر المصري”.
وأضافت ساكي: “نحث المدعى عليهم بإتباع جميع الإجراءات القانونية لنقض هذا الحكم بما في ذلك حق االاستئناف”.
ودعت المتحدثة، الحكومة المصرية إلى إعادة النظر في قوانينها المتعلقة بحرية التظاهر، وقالت “نحث القيادة المصرية على إكمال مراجعتها بسرعة لقانون التظاهر وجميع قرارات المحاكم الصادرة في ظله، ونشر النسخة المعدلة من القانون والتي ستعطي الحرية الكاملة للتعبير وتشكيل الجمعيات”.