أخبار عاجلة

طرح لحوم سودانية بـ75جنيه للكيلو والفراخ بـ25 في المجمعات الاستهلاكية -
صور| الكنيسة تودع «شيخ كهنة» الإسكندرية -
حجي يرد على «التحرير»: لهذا السبب لم نعلن مرشحنا للرئاسة -
صور| انتظام حملة التطعيم ضد «شلل الأطفال» لليوم الرابع بشمال سيناء -
صور| للمرة للثانية.. الأهالي يقطعون الطريق العام ببلبيس بعد مصرع سيدة وجنينها -
تعرف على صحتك العامة من لون بولك -
التقرير الطبى لـ"معاق الدقهلية": تم اغتصابه بشكل كامل ومصاب بشرخ شرجى -
بالصور.. مصر تتسلم الدفعة الثالثة من الرافال والطائرات تحلق فى سماء القاهرة -
ستاد مصر: تصريحات عماد النحاس المدير الفنى لفريق الشرقية عقب الفوز على الزمالك -
ترامب يطيح بأخطر رجل في البيت الأبيض من منصبه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

واشنطن‬ : منزعجون بشدة من الحكم على نشطاء مصريين بالسجن

Google+ Print
واشنطن‬ : منزعجون بشدة من الحكم على نشطاء مصريين بالسجن واشنطن‬ : منزعجون بشدة من الحكم على نشطاء مصريين بالسجن

جين بساكي

أعربت الولايات المتحدة الامريكية عن انزعجها  من إصدار محكمة مصرية أحكاما بالسجن يوم أمس، تراوحت بين 3-5 سنوات بحق نشطاء مصريين، واصفة هذه الأحكام بأنها “قاسية”.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية جنيفر ساكي، اليوم في الموجز الصحفي للوزارة بواشنطن، “الولايات المتحدة منزعجة بشدة من الأحكام الجديدة القاسية الصادرة يوم أمس بالسجن لمدة 3 و5 سنوات، ضد 21 ناشطاً مصرياً بما فيهم علاء عبدالفتاح لتنظيم مظاهرات غير مصرح بها، بحسب قانون تنظيم التظاهر المصري”.

وأضافت ساكي: “نحث المدعى عليهم بإتباع جميع الإجراءات القانونية لنقض هذا الحكم بما في ذلك حق االاستئناف”.

ودعت المتحدثة، المصرية إلى إعادة النظر في قوانينها المتعلقة بحرية التظاهر، وقالت “نحث القيادة المصرية على إكمال مراجعتها بسرعة لقانون التظاهر وجميع قرارات المحاكم الصادرة في ظله، ونشر النسخة المعدلة من القانون والتي ستعطي الحرية الكاملة للتعبير وتشكيل الجمعيات”.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
الحكومة: 105 ملايين جنيه لاستكمال تطهير بحيرة البرلس

الحكومة: 105 ملايين جنيه لاستكمال تطهير بحيرة البرلس

الحكومة تطرح الأسماك بمنافذ التموين بأسعار مخفضة .. "البوري بـ33 جنيهًا والبلطي بـ5 جنيهات"

الحكومة تطرح الأسماك بمنافذ التموين بأسعار مخفضة .. "البوري بـ33 جنيهًا والبلطي بـ5 جنيهات"

«تعليم الكبار» تطالب «شوقي» بتجاهل خطاب الحكومة عن النقابات المستقلة

«تعليم الكبار» تطالب «شوقي» بتجاهل خطاب الحكومة عن النقابات المستقلة

الأخبار - رئيس الوزراء يؤكد إلتزام الحكومة بتوفير كافة إحتياجات المواطنين من السلع الأساسية

الأخبار - رئيس الوزراء يؤكد إلتزام الحكومة بتوفير كافة إحتياجات المواطنين من السلع الأساسية