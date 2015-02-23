الحوثيون يختطفون وزير الصناعة والتجارة اليمنى

أفادت مصادر إعلامية اليوم الاثنين، بقيام مجموعة تابعة لجماعة الحوثى باختطاف محمد السعدى وزير الصناعة والتجارة اليمنى.

من جانبه اتهم حزب الإصلاح اليمنى، جماعة الحوثى باختطاف الأمين العام المساعد للحزب محمد السعدى، والذى يشغل منصب وزير الصناعة، وهو فى طريقه إلى محافظة عدن جنوب اليمن.

وكانت جماعة الحوثى قد قامت باعتقال رئيس الوزراء وكافة وزراء الحكومة وتوجيه تهم بالخيانة لهم فى حال رفضوا العودة إلى العمل.

وجاء التهديد الصادر اليوم الاثنين بعد يوم من الأمر الذى أصدره الحوثيون، إلى رئيس الوزراء خالد بحاح وكافة وزراء الحكومة بالعودة إلى العمل، لكنهم رفضوا.

وورد التهديد عبر قناة المسيرة التلفزيونية التابعة للحوثيين، ووُضِع البحاح ووزراؤه، فى يناير، قيد الإقامة الجبرية من قبل الحوثيين الذين سيطروا على صنعاء.

واستقال البحاح والوزراء بشكل جماعى، احتجاجا على استيلاء الحوثيين على السلطة، وأعلن الحوثيون فى وقت لاحق أنهم سيطروا على كافة أنحاء البلاد.