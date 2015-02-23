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الأمم المتحدة: فظائع تنظيم"داعش" بالعراق قد ترقى إلى الإبادة الجماعية

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الأمم المتحدة: فظائع تنظيم"داعش" بالعراق قد ترقى إلى الإبادة الجماعية الأمم المتحدة: فظائع تنظيم"داعش" بالعراق قد ترقى إلى الإبادة الجماعية
قالت منظمة الأمم المتحدة اليوم الاثنين إن تنظيم "داعش" ربما ارتكبوا جرائم إبادة جماعية فى هجومهم على جماعات عرقية ودينية فى العراق.

وأوضحت المنظمة الدولية إن الميليشيات المتطرفة والجماعات المتحالفة معها استهدفت بشكل منهجى الأكراد والايزيديين والتركمان وغيرهم "فيما تبدو كسياسة متعمدة تهدف إلى تدمير أو قمع أو طرد هذه الطوائف نهائيا من المناطق الخاضعة لسيطرتهم".

وقالت بعثة الأمم المتحدة فى العراق ومكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فى تقرير إن "الكثير من الانتهاكات والمخالفات التى ارتكبها تنظيم "داعش" قد ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وربما إبادة جماعية".

وأضاف التقرير أن ما لا يقل عن 11600 مدنى لقوا حتفهم وأصيب حوالى 21800 آخرين فى العراق خلال العام الماضى.

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