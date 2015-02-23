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الدورة الشهرية تتأثر بوزن الجسم

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الدورة الشهرية تتأثر بوزن الجسم الدورة الشهرية تتأثر بوزن الجسم
الدورة الشهرية من أهم وظائف جسم المرأة، وتتأثر بشكل مباشر بكل ما تمر به من أمراض عضوية ونفسية، وبالطبع فزيادة ونقصان الوزن قد يؤثرا أيضا على انتظام الدورة الشهرية لدى النساء.

زيادة الوزن تؤثر على انتظام التبويض والدورة الشهرية

الدكتور جورج يواقيم استشارى أمراض النساء والولادة يوضح أن زيادة الوزن تلعب دورا أساسيا فى التأثير على عملية التبويض لدى النساء وقد تؤدى إلى إضعافها، وهو ما يؤثر بالطبع على طبيعة الدورة الشهرية، كما أن زيادة الوزن تزيد من فرص الإصابة بتكيسات المبيض، وهو المرض الذى تظهر أعراضه فى صورة انقطاع طويل للدورة الشهرية.

الدورة الشهرية تتأثر بانخفاض الوزن

والعامل الآخر الذى تتأثر به الدورة الشهرية، هو النقصان الشديد فى الوزن، ويشير يواقيم أن فى حالة مصاحبة نقصان الوزن الشديد لأمراض الدم كالأنيميا، قد يعد ذلك عاملا هاما فى تأخر الدورة الشهرية وقلة أيامها، ففى تلك الحالة يبدأ الجسم بالعمل على الحفاظ على كمية الدم الموجودة به، ولذلك قد يمنع خروج الدم أثناء الدورة الشهرية.

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