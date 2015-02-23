بالصور: جينيفر لوبيز ومارك أنتوني معاً من جديد

بالرغم من انفصالهما منذ فترة، سعى النجمان Jennifer Lopez وMarc Anthony لتجسيد إعلانهما السابق بشأن المحافظة على الصداقة والاحترام المتبادل بينهما من أجل طفليهما التوأمين، مثلما حصل بالفعل مساء السبت، حيث احتفلا معاً بعيد ميلاد Max وEmme السابع.



Lopez البالغة من العمر 46 عاماً، والتي تعرضت للعنف في علاقاتها السابقة، وضعت جميع مشكلاتها الخاصة مع Anthony جانباً، كي تعيش مع ولديها لحظات سعيدة في هذا اليوم المميز.



وذكر موقع E-online أنّ David والد Jennifer حضر حفلة عيد الميلاد، ولعب مع الأطفال وقدّم لحفيديه هدايا مميزة بالفعل.



وأثناء الاحتفال، نشرت Jennifer عبر موقع إنستغرام للتواصل الاجتماعي صورة عائلية تجمعها إلى Marc والطفلين، وعلّقت عليها قائلة: "كل عام وأنتم بخير "my coconuts".



يًشار إلى أنّ Jennifer Lopez التي دافعت مؤخراً عن حقوق المرأة، روت في حديث سابق المعاناة والليالي الصعبة التي عاشتها بعد انفصالها عن Marc Anthony.



وهنا، لا بد من الإشارة إلى أنّ Anthony تزوج في تشرين الثاني 2014 عارضة الأزياء الفنزويليّة Shannon De Lima.

بالفيديو: جينيفر لوبيز تصفع أحد مشتركي American Idol وتسقطه أرضاً