أخبار عاجلة

طرح لحوم سودانية بـ75جنيه للكيلو والفراخ بـ25 في المجمعات الاستهلاكية -
صور| الكنيسة تودع «شيخ كهنة» الإسكندرية -
حجي يرد على «التحرير»: لهذا السبب لم نعلن مرشحنا للرئاسة -
صور| انتظام حملة التطعيم ضد «شلل الأطفال» لليوم الرابع بشمال سيناء -
صور| للمرة للثانية.. الأهالي يقطعون الطريق العام ببلبيس بعد مصرع سيدة وجنينها -
تعرف على صحتك العامة من لون بولك -
التقرير الطبى لـ"معاق الدقهلية": تم اغتصابه بشكل كامل ومصاب بشرخ شرجى -
بالصور.. مصر تتسلم الدفعة الثالثة من الرافال والطائرات تحلق فى سماء القاهرة -
ستاد مصر: تصريحات عماد النحاس المدير الفنى لفريق الشرقية عقب الفوز على الزمالك -
ترامب يطيح بأخطر رجل في البيت الأبيض من منصبه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

بالصور: جينيفر لوبيز ومارك أنتوني معاً من جديد

Google+ Print

الإثنين 23-02-2015 18:29

بالرغم من انفصالهما منذ فترة، سعى النجمان Jennifer Lopez وMarc Anthony لتجسيد إعلانهما السابق بشأن المحافظة على الصداقة والاحترام المتبادل بينهما من أجل طفليهما التوأمين، مثلما حصل بالفعل مساء السبت، حيث احتفلا معاً بعيد ميلاد Max وEmme السابع.


Lopez البالغة من العمر 46 عاماً، والتي تعرضت للعنف في علاقاتها السابقة، وضعت جميع مشكلاتها الخاصة مع Anthony جانباً، كي تعيش مع ولديها لحظات سعيدة في هذا اليوم المميز.


وذكر موقع E-online أنّ David والد Jennifer حضر حفلة عيد الميلاد، ولعب مع الأطفال وقدّم لحفيديه هدايا مميزة بالفعل.


وأثناء الاحتفال، نشرت Jennifer عبر موقع إنستغرام للتواصل الاجتماعي صورة عائلية تجمعها إلى Marc والطفلين، وعلّقت عليها قائلة: "كل عام وأنتم بخير "my coconuts".


يًشار إلى أنّ Jennifer Lopez التي دافعت مؤخراً عن حقوق المرأة، روت في حديث سابق المعاناة والليالي الصعبة التي عاشتها بعد انفصالها عن Marc Anthony.


وهنا، لا بد من الإشارة إلى أنّ Anthony تزوج في تشرين الثاني 2014 عارضة الأزياء الفنزويليّة Shannon De Lima.

 

بالفيديو: جينيفر لوبيز تصفع أحد مشتركي American Idol وتسقطه أرضاً

 

 

 

لمشاهدة أجمل صور مشاهير العالم زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار مشاهير العالم عبر تويتر "سيدتي فن"

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي

مواضيع متعلقة
بالفيديو- هل تذكرون ''الطفل المدخن''؟.. هذا ما حل به بعد 7 سنوات

بالفيديو- هل تذكرون ''الطفل المدخن''؟.. هذا ما حل به بعد 7 سنوات

بالفيديو || طرح 260 طن من السكر والأرز في السوق المصرية لخفض الأسعار

بالفيديو || طرح 260 طن من السكر والأرز في السوق المصرية لخفض الأسعار

بالفيديو || مي تعتذر عن وصف تعليم زوجها بـ«الضحل»: «معاه إعدادية وخارج من 2 ثانوي»

بالفيديو || مي تعتذر عن وصف تعليم زوجها بـ«الضحل»: «معاه إعدادية وخارج من 2 ثانوي»

بالفيديو والصور || أشهر جاسوس في العالم: سرب معلومات سرية جدًا وأصبح الآن «المطلوب رقم واحد»

بالفيديو والصور || أشهر جاسوس في العالم: سرب معلومات سرية جدًا وأصبح الآن «المطلوب رقم واحد»