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"امرأة من رماد" تجوب شوارع دمشق

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"امرأة من رماد" تجوب شوارع دمشق "امرأة من رماد" تجوب شوارع دمشق

الإثنين 23-02-2015 20:01

بدأت في العاصمة دمشق عمليّات تصوير المسلسل السوري الجديد "امرأة من رماد" عن نص جورج عربجي، فيما يتولّى الإخراج نجدة أنزور، وتنتج العمل المؤسسة العامّة للإنتاج التلفزيوني والإذاعي.
وتدور أحداث "إمراة من رماد" "في مدينة دمشق، خلال الأزمة الراهنة حول امرأة تتعرض لحادثة مؤلمة خلال الحرب، وترصد الأحداث اللاحقة حالتها النفسية وما تعانيه من انعكاسات أخرى.
"امراة من رماد" بطولة: سوزان نجم الدين، صباح الجزائري، سعد مينا، ندين تحسين بيك، نجاح سفكوني ، زيناتي قدسية، تيسير إدريس، محمد الأحمد، محمد خير الجراح، سوسن ميخائيل ,فائق عرقسوسي.

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