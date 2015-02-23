أخبار عاجلة

طرح لحوم سودانية بـ75جنيه للكيلو والفراخ بـ25 في المجمعات الاستهلاكية -
صور| الكنيسة تودع «شيخ كهنة» الإسكندرية -
حجي يرد على «التحرير»: لهذا السبب لم نعلن مرشحنا للرئاسة -
صور| انتظام حملة التطعيم ضد «شلل الأطفال» لليوم الرابع بشمال سيناء -
صور| للمرة للثانية.. الأهالي يقطعون الطريق العام ببلبيس بعد مصرع سيدة وجنينها -
تعرف على صحتك العامة من لون بولك -
التقرير الطبى لـ"معاق الدقهلية": تم اغتصابه بشكل كامل ومصاب بشرخ شرجى -
بالصور.. مصر تتسلم الدفعة الثالثة من الرافال والطائرات تحلق فى سماء القاهرة -
ستاد مصر: تصريحات عماد النحاس المدير الفنى لفريق الشرقية عقب الفوز على الزمالك -
ترامب يطيح بأخطر رجل في البيت الأبيض من منصبه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

تشجير وتجميل 4 قرى بالأقصر فى حملة "مصر أجمل بشبابها"

Google+ Print
تشجير وتجميل 4 قرى بالأقصر فى حملة "مصر أجمل بشبابها" تشجير وتجميل 4 قرى بالأقصر فى حملة "مصر أجمل بشبابها"
دشن محمد سيد، رئيس مركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر، اليوم الاثنين، مبادرة " أجمل بشبابها'' تحت رعاية الدكتور محمد بدر محافظ الأقصر، فى إطار التعاون بين المحافظة ومديرية الشباب والرياضة.

وهذه المبادرة تم تفعيلها فى أربع قرى هى "قرية الدير، وزرنيخ، والنمسا والجوايدة"، وشارك فيها 40 شابا من هذه القرى بدعم من وزارة الشباب للأندية المتطوعة، لزراعة 50 شجرة ونظافة وتجميل ودهان شوارع القرى.

وشارك رئيس مركز ومدينة إسنا الشباب فى زراعة أول شجرة بقرية الدير شرق المدينة، لتشجيع الشباب مكلفا مسئولى الوحدة المحلية بسرعة إزالة جميع العبارات المسيئة على الأسوار وإزالة المخلفات، مع تحويل جميع العاملين بقسم النظافة والإشغالات بالقرية للتحقيق لتقصيرهم فى العمل.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
صور| للمرة للثانية.. الأهالي يقطعون الطريق العام ببلبيس بعد مصرع سيدة وجنينها

صور| للمرة للثانية.. الأهالي يقطعون الطريق العام ببلبيس بعد مصرع سيدة وجنينها

بالصور.. مصر تتسلم الدفعة الثالثة من الرافال والطائرات تحلق فى سماء القاهرة

بالصور.. مصر تتسلم الدفعة الثالثة من الرافال والطائرات تحلق فى سماء القاهرة

ستاد مصر: تصريحات عماد النحاس المدير الفنى لفريق الشرقية عقب الفوز على الزمالك

ستاد مصر: تصريحات عماد النحاس المدير الفنى لفريق الشرقية عقب الفوز على الزمالك

وزير الداخلية المصري يلتقي بنظيره السعودي لبحث التعاون بين البلدين

وزير الداخلية المصري يلتقي بنظيره السعودي لبحث التعاون بين البلدين