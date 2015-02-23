تشجير وتجميل 4 قرى بالأقصر فى حملة "مصر أجمل بشبابها"

دشن محمد سيد، رئيس مركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر، اليوم الاثنين، مبادرة " مصر أجمل بشبابها'' تحت رعاية الدكتور محمد بدر محافظ الأقصر، فى إطار التعاون بين المحافظة ومديرية الشباب والرياضة.

وهذه المبادرة تم تفعيلها فى أربع قرى هى "قرية الدير، وزرنيخ، والنمسا والجوايدة"، وشارك فيها 40 شابا من هذه القرى بدعم من وزارة الشباب للأندية المتطوعة، لزراعة 50 شجرة ونظافة وتجميل ودهان شوارع القرى.

وشارك رئيس مركز ومدينة إسنا الشباب فى زراعة أول شجرة بقرية الدير شرق المدينة، لتشجيع الشباب مكلفا مسئولى الوحدة المحلية بسرعة إزالة جميع العبارات المسيئة على الأسوار وإزالة المخلفات، مع تحويل جميع العاملين بقسم النظافة والإشغالات بالقرية للتحقيق لتقصيرهم فى العمل.