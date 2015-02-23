"الرى" تعلن عن الإنجازات الأخيرة بمشروع ترعة السلام فى شمال سيناء

أعلنت وزارة الرى والموارد المائية اليوم، عن الأعمال التى تم الانتهاء منها بمشروع ترعة السلام، الذى يعد إحدى الدعائم الرئيسية للمشروع القومى لتنمية شمال سيناء.

ويضم مناطق سهل الطينة زمام 50 ألف فدان، ومنطقة جنوب القنطرة شرق زمام 75 ألف فدان، ومنطقة رابعة زمام 70 ألف فدان، ومنطقة بئر العبد زمام 86.5 ألف فدان ومنطقة السر، والقوارير زمام 118.5 ألف فدان، و33.5 ألف فدان بمنطقة السر والقوارير .

جاء ذلك فى مؤتمر معوقات التنمية بمشروع تنمية سيناء، والذى عقد اليوم على مجرى ترعة السلام بشمال سيناء بحضور محافظو شمال سيناء، وبورسعيد، والاسماعيلية، وتم خلاله مناقشة سبل إزالة المعوقات بمشاركة الجهات التنفيذية فى المحافظات الثلاث.

وتضمن بيان الوزارة الذى تم إعلانه خلال المؤتمر إحصائيات بما ما وصل إليه مشروع ترعة السلام من إنجازات، ومن بينها إنتهاء تنفيذ سحارة السلام تحت قناة السويس، بقيمة أعمال منفذة 220،534 مليون جنيه، والإنتهاء من أعمال البنية القومية لزمام 281،5 ألف فدان بالمشروع بمناطق سهل الطينة ورابعة وبئر العبد.

>كما تم الإنتهاء من أعمال البنية الأساسية لزمام 153،909 ألف فدان، وإجمالى الأراضى التى تم تخصيصها بالمشروع 5،186 ألف فدان، وإجمالى الزمام المزروع بالمشروع 62،905 ألف فدان، وإجمالى الزمام الجارى تنفيذ أعمال بنيته الأساسية بنحو 85،217 ألف فدان، وتنفيذ عدد 5 قرية نموذجية بقيمة 88،091 مليون جنيه.