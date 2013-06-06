ضبط 104 طن سولار و55 أسطوانة بوتاجاز بالمنيا

ضبطت مباحث التموين بالمنيا صاحبي محطة وقود لاستيلائهما علي 104 طن سولار من الحصه المدعمه وكذا 55 أسطوانة بوتاجاز بالسوق السوداء.

حيث تلقي اللواء أحمد سليمان مدير أمن المنيا أخطارا بضبط كلا من مفيد ف.ا 60 سنه وكيل محطة مصر للبترول الكائنه بدائرة قسم المنيا لتصرفه وأستيلائه علي 103 طن و752 لتر سولار من حصة المحطه وتلاعبه بدفتر 21 بترول لتحقيق أرباح غير مشروعه وحرر محضر برقم 13772 لسنة 2013 جنح قسم المنيا , عبد الحفيظ “م.ر” 55 سنه المدير المسئول عن محطة التعاون بقرية جريس بمركز أبو قرقاص لتجميعه 400 لتر سولار من حصة المحطه لبيعه بالسوق السوداء وحرر محضر برقم 10128 لسنة 2013 جنح أبو قرقاص.

وعلي جانب اخر تم ضبط كلا من كريم محمد رمضان 21 سنه سائق ومقيم بقرية الاشمونين بملوي , محمد مبروك علي زين ومقيم ببندر ملوي اثناء استقلالهما للسياره رقم 9715 “ن.م.ا” قيادة الاول محمله ب55 اسطوانة بوتاجاز تمهيدا لبيعها بالسوق السوداء وحرر محضر برقم 5707 لسنة 2013 جنح قسم ملوي.