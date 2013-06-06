أخبار عاجلة

فيديو| السيسي للجالية المصرية: «أنا جاي أسمع منكم وأطمنكم على مصر» -
فيديو| معتز عبد الفتاح: ترامب يرى السيسي زعيم رؤساء العالم العربي -
لقاء خاص مع إسلام محارب - نجم نادي سموحة .. في مساء الأنوار -
أبو جبل: الزمالك بيتي وأتمنى العودة له -
فيديو| رئيس المقاصة: لهذا السبب لم نفاوض الأهلي على استمرار «الشيخ» -
فيديو| شلبي لميدو: «أجندة إيه يا أبو أجندة.. إنت ورطت الزمالك» -
مساء الأنوار: رحلة رمضان صبحي مع كرة القدم .. من مركز شباب أرض اللواء إلى نادي ستوك سيتي الإنجليزي -
مساء الأنوار: مداخلة العريس محمود عبد العزيز - نجم نادي سموحة مع إسلام محارب وك/ مدحت شلبي -
مساء الأنوار: أجمل أهداف المحارب إسلام -
فيديو جديد لفتاة الزقازيق التي تعرضت للتحرش -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. أونا

ضبط 104 طن سولار و55 أسطوانة بوتاجاز بالمنيا

Google+ Print
ضبط 104 طن سولار و55 أسطوانة بوتاجاز بالمنيا ضبط 104 طن سولار و55 أسطوانة بوتاجاز بالمنيا

أرشيفية

ضبطت مباحث بالمنيا صاحبي محطة وقود لاستيلائهما علي 104 طن سولار من الحصه المدعمه وكذا 55 أسطوانة بوتاجاز بالسوق السوداء.

حيث تلقي اللواء أحمد سليمان مدير أمن المنيا أخطارا بضبط كلا من مفيد ف.ا 60 سنه وكيل محطة للبترول الكائنه بدائرة قسم المنيا لتصرفه وأستيلائه علي 103 طن و752 لتر سولار من حصة المحطه وتلاعبه بدفتر 21 بترول لتحقيق أرباح غير مشروعه وحرر محضر برقم 13772 لسنة 2013 جنح قسم المنيا , عبد الحفيظ “م.ر” 55 سنه المدير المسئول عن محطة التعاون بقرية جريس بمركز أبو قرقاص لتجميعه 400 لتر سولار من حصة المحطه لبيعه بالسوق السوداء وحرر محضر برقم 10128 لسنة 2013 جنح أبو قرقاص.

وعلي جانب اخر تم ضبط كلا من كريم محمد رمضان 21 سنه سائق ومقيم بقرية الاشمونين بملوي , محمد مبروك علي زين ومقيم ببندر ملوي اثناء استقلالهما للسياره رقم 9715 “ن.م.ا” قيادة الاول محمله ب55 اسطوانة بوتاجاز تمهيدا لبيعها بالسوق السوداء وحرر محضر برقم 5707 لسنة 2013 جنح قسم ملوي.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
فيديو| السيسي للجالية المصرية: «أنا جاي أسمع منكم وأطمنكم على مصر»

فيديو| السيسي للجالية المصرية: «أنا جاي أسمع منكم وأطمنكم على مصر»

سامح شكري: هناك تفهمًا أمريكيًا لاستئناف برنامج دعم مصر عسكريًا

سامح شكري: هناك تفهمًا أمريكيًا لاستئناف برنامج دعم مصر عسكريًا

مصر تحتفل باليوم العالمي للتوحد

مصر تحتفل باليوم العالمي للتوحد

مساء dmc - وزير التجارة والصناعة يتحدث مع الوفد المصري عن التأثير الاقتصادي لزيارة الرئيس السيسي

مساء dmc - وزير التجارة والصناعة يتحدث مع الوفد المصري عن التأثير الاقتصادي لزيارة الرئيس السيسي