أخبار عاجلة

طرح لحوم سودانية بـ75جنيه للكيلو والفراخ بـ25 في المجمعات الاستهلاكية -
صور| الكنيسة تودع «شيخ كهنة» الإسكندرية -
حجي يرد على «التحرير»: لهذا السبب لم نعلن مرشحنا للرئاسة -
صور| انتظام حملة التطعيم ضد «شلل الأطفال» لليوم الرابع بشمال سيناء -
صور| للمرة للثانية.. الأهالي يقطعون الطريق العام ببلبيس بعد مصرع سيدة وجنينها -
تعرف على صحتك العامة من لون بولك -
التقرير الطبى لـ"معاق الدقهلية": تم اغتصابه بشكل كامل ومصاب بشرخ شرجى -
بالصور.. مصر تتسلم الدفعة الثالثة من الرافال والطائرات تحلق فى سماء القاهرة -
ستاد مصر: تصريحات عماد النحاس المدير الفنى لفريق الشرقية عقب الفوز على الزمالك -
ترامب يطيح بأخطر رجل في البيت الأبيض من منصبه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

بالفيديو... محافظ الغربية: أنا أهلاوى وأتمنى اللعب رأس حربة لغزل المحلة

Google+ Print
بالفيديو... محافظ الغربية: أنا أهلاوى وأتمنى اللعب رأس حربة لغزل المحلة بالفيديو... محافظ الغربية: أنا أهلاوى وأتمنى اللعب رأس حربة لغزل المحلة
أبدى المهندس سعيد مصطفى محافظ الغربية، سعادته بالاستقبال الباهر من جانب مسئولى غزل المحلة خلال زيارته للنادى عصر اليوم.

وطالب محافظ الغربية لاعبى المحلة بضرورة بذل الجهد للعودة مرة أخرى لدورى الأضواء والشهرة.

وأكد محافظ الغربية للاعبين، أنه يتمنى عودة المحلة لدورى الأضواء والشهرة للفوز على كل الأندية باستثناء النادى الأهلى الذى يعشقه ويشجعه منذ صغره.

وداعب المحافظ لاعبى المحلة، مؤكدا أنه سيلعب رأس حربة للمحلة فى المباراة المقبلة فى حالة استمرار العقم الهجومى الذى يعانى منه الفريق.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
بالفيديو- هل تذكرون ''الطفل المدخن''؟.. هذا ما حل به بعد 7 سنوات

بالفيديو- هل تذكرون ''الطفل المدخن''؟.. هذا ما حل به بعد 7 سنوات

بالفيديو || طرح 260 طن من السكر والأرز في السوق المصرية لخفض الأسعار

بالفيديو || طرح 260 طن من السكر والأرز في السوق المصرية لخفض الأسعار

بالفيديو || مي تعتذر عن وصف تعليم زوجها بـ«الضحل»: «معاه إعدادية وخارج من 2 ثانوي»

بالفيديو || مي تعتذر عن وصف تعليم زوجها بـ«الضحل»: «معاه إعدادية وخارج من 2 ثانوي»

بالفيديو والصور || أشهر جاسوس في العالم: سرب معلومات سرية جدًا وأصبح الآن «المطلوب رقم واحد»

بالفيديو والصور || أشهر جاسوس في العالم: سرب معلومات سرية جدًا وأصبح الآن «المطلوب رقم واحد»