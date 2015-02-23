بالفيديو... محافظ الغربية: أنا أهلاوى وأتمنى اللعب رأس حربة لغزل المحلة

أبدى المهندس سعيد مصطفى محافظ الغربية، سعادته بالاستقبال الباهر من جانب مسئولى غزل المحلة خلال زيارته للنادى عصر اليوم.

وطالب محافظ الغربية لاعبى المحلة بضرورة بذل الجهد للعودة مرة أخرى لدورى الأضواء والشهرة.

وأكد محافظ الغربية للاعبين، أنه يتمنى عودة المحلة لدورى الأضواء والشهرة للفوز على كل الأندية باستثناء النادى الأهلى الذى يعشقه ويشجعه منذ صغره.

وداعب المحافظ لاعبى المحلة، مؤكدا أنه سيلعب رأس حربة للمحلة فى المباراة المقبلة فى حالة استمرار العقم الهجومى الذى يعانى منه الفريق.