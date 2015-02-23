الفلفل الأسود والأبيض لزيادة الرغبة الجنسية والخصوبة

الفلفل الأسود ونظيره الأبيض، لهما من الفوائد والتأثير ما يجعلهما من أهم التوابل الحارة التى تساعد فى زيادة عوامل الخصوبة، والرغبة الجنسية للرجل والمرأة.

وعن فوائدهما، يتحدث الدكتور محمد عيسى استشارى الباطنة، والذى يؤكد على أهمية الفلفل الأسود والأبيض فى تحفيز الرغبة والقدرة الجنسية لدى الرجل والمرأة على حد سواء.

الفلفل الأسود والأبيض يقويان الرغبة والانتصاب

وأوضح عيسى أن الفلفل الأسود إذا ما أضيف على الطعام سليم أو مطحون، يساعد على إضافة مثير قوى للشهوة والرغبة فى إقامة علاقة جنسية، فى الوقت الذى تساعد المواد الحارقة على تحفيز العضو الذكرى للرجل، وتقوى من ضخ الدم إليه مما يقوى انتصابه.

الفلفل يقوى الشهوة

وتابع قائلا "الفلفل يحتوى على مواد حارقة، وفى تكوينه يحتوى مواد محفزة لمناطق الشهوة الحساسة بالمخ، والمسئولة عن الإثارة الجنسية والرغبة فى العلاقة الحميمة، كما يساعد على تحفيز عمل الدورة الدموية بالجسم، وتنشط حركة ضخ الدم بمناطق الجسم جميعا، فتزيد فاعلية أجهزة الجسم".

الفلفل يحسن خصوبة المرأة

وتساعد الكميات المعتدلة من الفلفل الأسود والموزعة توزيعا جيدا على الوجبات الغذائية، على إثارة الشهوة لدى المرأة، وتحسين وظائفها الجنسية، مما يزيد من خصوبتها.

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