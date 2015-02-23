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تخلص من الاكتئاب بالضحك والمرح

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تخلص من الاكتئاب بالضحك والمرح تخلص من الاكتئاب بالضحك والمرح
يمر البعض بضغوط نفسية حادة تجعل منهم أشخاص غير متزنين، مما يدفعهم للبحث عن طرق للتخلص من هذه الضغوط، التى قد تعرضهم للإصابة بالاكتئاب.

الضغوط النفسية والاكتئاب:

وفى هذا السياق، تشير الدكتورة صفاء عبد القادر استشارى الطب النفسى، أن شعور الشخص بالضغوط النفسية قد يتسبب فى إصابته بالاكتئاب وعدم الرغبة فى الحياة، ولذلك فالتجديد مهم فى حياة الفرد وعليه الابتعاد عن الروتين اليومى.

وتتابع د. صفاء، أن الضغوط النفسية التى يتعرض لها البعض تتسبب فى تراجع قدرتهم الفكرية، كما أن شعور الفرد بالملل وعدم شعوره بالمشاعر الإيجابية والسلبية تجعله أكثر عرضة لموت قدرات المخ بالتدرج.

الضحك هو الحل للتخلص من الاكتئاب:

وتضيف استشارى الطب النفسي، أن أفضل الأفعال التى تساعد على التخلص من الشعور بالاكتئاب والملل، هو "الضحك" ويتضح ذلك فى الأشخاص المرحين فنجدهم أقل عرضة للإصابة بالاضطرابات النفسية، ويرجع ذلك إلى أن الضحك يقوم بنقل بعض المواد إلى الخلايا العصبية مثل الاسيكتيلولين والستروتونين، وهذه المواد تساعد على شعور الشخص بالسعادة والتفاؤل وتزيد من ذكاء الفرد.

وأخيرا، توضح د. صفاء، فوائد الضحك وأهمها:

1- يقوم بتحريك عضلات الجسم.

2- يساعد على تنشيط الدورة الدموية.

3- وصول الأكسجين فى الجسم.

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