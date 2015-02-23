فرنسا تسعى لإنقاذ صفقة رافال مع الهند

يجري وزير الدفاع الفرنسي جان إيف لو دريان محادثات مع نظيره الهندي في نيودلهي، الثلاثاء، لإنقاذ صفقة بيع 126 طائرة رافال مقاتلة من صنع شركة داسو الفرنسية بعدما تعثرت بسبب خلاف حول تجميع الطائرة محليا.

وبموجب بنود العقد ستباع 18 من الطائرات التي تشملها الصفقة جاهزة للطيران، على أن يتم تجميع الباقي في منشأة هندية تديرها الدولة في إطار جهود الحكومة لبناء قاعدة صناعية عسكرية محليا.

وقال مسؤول بوزارة الدفاع، الاثنين، قبل محادثات وزيري الدفاع إن الهند تصر على أن تتحمل داسو المسؤولية الكاملة عن الطائرات التي ستجمع في مصنع شركة هندوستان إيرونوتيكس في بنغالور.

وفي 2012 فضلت الهند رافال على عروض منافسة من الولايات المتحدة وأوروبا وروسيا في صفقة بلغت قيمتها الأولية 12 مليار دولار لكن يقدر الآن أنها قفزت إلى 20 مليار دولار.