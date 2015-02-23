أبوالعطا : الإعلام الأمريكى يلوم واشنطن على تقاعسها فى دعم مصر لمحاربة الإرهاب

قال السفير عمرو أبو العطا مندوب مصر الدائم في الأمم المتحدة، إن مصر تطالب بالعمل على مكافحة الإرهاب والمليشيات المسلحة في ليبيا، تزامنا مع العمل في المسار السياسي، موضحاً أن إصدار القرارات من مجلس الأمن يتطلب وقت، وأنه ستعقد جلسة حول مشروع القرار الخاص بليبيا خلال ساعة من الآن.

وأضاف أبو العطا، خلال لقائه فى برنامج “الحياة اليوم” مع الإعلامية لبني عسل, أن وسائل الإعلام الأمريكية في معظمها تلوم الرئيس باراك أوباما والإدارة الأمريكية على تقاعسها في دعم مصر في حربها ضد الإرهاب، مشيراً إلى أن وسائل الإعلام الأمريكية تطالب بدعم مصر في حربها ضد الإرهاب.

وتابع مندوب مصر الدائم فى الأمم المتحدة, أن الموقف الأوروبي والموقف الأمريكي يتشابه في ضرورة إعطاء الفرصة للمندوب الأممى في الوصول لحل سلمى للأزمة فى ليبيا ،مؤكداً أن مصر تطالب بقرار لرفع الحظر المفروض على الجيش الوطنى الليبي لتسليحه وعمل تحالف فى إطار الأمم المتحدة لمحاربة داعش فى ليبيا.

وأكد انه على المجتمع الدولي ان يدرك ان مكافحة المنظمات الارهابية فى ليبيا يجب الا ينتظر أى حل سياسى مشيراً الى ان الجهود الدبلوماسية المصرية بالامم المتحدة ستتواصل حتى صدور قرار حول الأزمة فى ليبيا، موضحاً أنه يتم التنسيق بشكل دائم وكامل مع المندوب الأردني حول مشروع قرار عربي لحل الأزمة فى ليبيا.

وتعليقاً على موقف قطر من الجهود الدبلوماسية المصرية, قال مندوب مصر الدائم في الأمم المتحدة، إن وزير الخارجية سامح شكري شرح لكافة المندوبين العرب بالأمم المتحدة كافة جوانب مشروع القرار وحصل على الإجماع منهم ،مشيراً إلى أنه لن يكون هناك أى تأثير للموقف القطري على مشروع القرار الخاص بليبيا من مجلس الأمن، مؤكداً أن التحركات القطرية مناوئة للموقف العربي والمصرى فى محاربة الإرهاب .