أخبار عاجلة

طرح لحوم سودانية بـ75جنيه للكيلو والفراخ بـ25 في المجمعات الاستهلاكية -
صور| الكنيسة تودع «شيخ كهنة» الإسكندرية -
حجي يرد على «التحرير»: لهذا السبب لم نعلن مرشحنا للرئاسة -
صور| انتظام حملة التطعيم ضد «شلل الأطفال» لليوم الرابع بشمال سيناء -
صور| للمرة للثانية.. الأهالي يقطعون الطريق العام ببلبيس بعد مصرع سيدة وجنينها -
تعرف على صحتك العامة من لون بولك -
التقرير الطبى لـ"معاق الدقهلية": تم اغتصابه بشكل كامل ومصاب بشرخ شرجى -
بالصور.. مصر تتسلم الدفعة الثالثة من الرافال والطائرات تحلق فى سماء القاهرة -
ستاد مصر: تصريحات عماد النحاس المدير الفنى لفريق الشرقية عقب الفوز على الزمالك -
ترامب يطيح بأخطر رجل في البيت الأبيض من منصبه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

أبوالعطا : الإعلام الأمريكى يلوم واشنطن على تقاعسها فى دعم مصر لمحاربة الإرهاب

Google+ Print
أبوالعطا : الإعلام الأمريكى يلوم واشنطن على تقاعسها فى دعم مصر لمحاربة الإرهاب أبوالعطا : الإعلام الأمريكى يلوم واشنطن على تقاعسها فى دعم مصر لمحاربة الإرهاب

السفير عمرو أبو العطا مندوب الدائم في الأمم المتحدة

قال السفير عمرو أبو العطا مندوب مصر الدائم في الأمم المتحدة، إن مصر تطالب بالعمل على مكافحة الإرهاب والمليشيات المسلحة في ليبيا، تزامنا مع العمل في المسار السياسي، موضحاً أن إصدار القرارات من مجلس الأمن يتطلب وقت، وأنه ستعقد جلسة حول مشروع القرار الخاص بليبيا خلال ساعة من الآن.

وأضاف أبو العطا، خلال لقائه فى برنامج “الحياة اليوم” مع الإعلامية لبني عسل, أن وسائل الإعلام الأمريكية في معظمها تلوم الرئيس باراك أوباما والإدارة الأمريكية على تقاعسها في دعم مصر في حربها ضد الإرهاب، مشيراً إلى أن وسائل الإعلام الأمريكية تطالب بدعم مصر في حربها ضد الإرهاب.

وتابع مندوب مصر الدائم فى الأمم المتحدة, أن الموقف الأوروبي والموقف الأمريكي يتشابه في ضرورة إعطاء الفرصة للمندوب الأممى في الوصول لحل سلمى للأزمة فى ليبيا ،مؤكداً أن مصر تطالب بقرار لرفع الحظر المفروض على الجيش الوطنى الليبي لتسليحه وعمل تحالف فى إطار الأمم المتحدة لمحاربة داعش فى ليبيا.

وأكد انه على المجتمع الدولي ان يدرك ان مكافحة المنظمات الارهابية فى ليبيا يجب الا ينتظر أى حل سياسى مشيراً الى ان الجهود الدبلوماسية المصرية بالامم المتحدة ستتواصل حتى صدور قرار حول الأزمة فى ليبيا، موضحاً أنه يتم التنسيق بشكل دائم وكامل مع المندوب الأردني حول مشروع قرار عربي لحل الأزمة فى ليبيا.

وتعليقاً على موقف قطر من الجهود الدبلوماسية المصرية, قال مندوب مصر الدائم في الأمم المتحدة، إن وزير الخارجية سامح شكري شرح لكافة المندوبين العرب بالأمم المتحدة كافة جوانب مشروع القرار وحصل على الإجماع منهم ،مشيراً إلى أنه لن يكون هناك أى تأثير للموقف القطري على مشروع القرار الخاص بليبيا من مجلس الأمن، مؤكداً أن التحركات القطرية مناوئة للموقف العربي والمصرى فى محاربة الإرهاب .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
صور| للمرة للثانية.. الأهالي يقطعون الطريق العام ببلبيس بعد مصرع سيدة وجنينها

صور| للمرة للثانية.. الأهالي يقطعون الطريق العام ببلبيس بعد مصرع سيدة وجنينها

بالصور.. مصر تتسلم الدفعة الثالثة من الرافال والطائرات تحلق فى سماء القاهرة

بالصور.. مصر تتسلم الدفعة الثالثة من الرافال والطائرات تحلق فى سماء القاهرة

ستاد مصر: تصريحات عماد النحاس المدير الفنى لفريق الشرقية عقب الفوز على الزمالك

ستاد مصر: تصريحات عماد النحاس المدير الفنى لفريق الشرقية عقب الفوز على الزمالك

وزير الداخلية المصري يلتقي بنظيره السعودي لبحث التعاون بين البلدين

وزير الداخلية المصري يلتقي بنظيره السعودي لبحث التعاون بين البلدين