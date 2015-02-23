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وزير المالية: سيتم فرض زيارة فى أسعار الطاقة خلال الفترة المقبلة

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وزير المالية: سيتم فرض زيارة فى أسعار الطاقة خلال الفترة المقبلة وزير المالية: سيتم فرض زيارة فى أسعار الطاقة خلال الفترة المقبلة

هاني قدري دميان – وزير المالية

قال وزير المالية هاني قدري، إن هناك زيادة سيتم فرضها على الطاقة خلال الفترة المقبلة ولكن التوقيت لم يتم تحديده، مضيفاً أن هناك إجراءات اقتصادية لابد منها ويتحملها أصحاب الدخول الأعلى ،وذلك لدعم الفقراء.

وأضاف قدرى خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحياة اليوم” مع الإعلامية لبني عسل, أن الدستور ينص على زيادة ميزانية الصحة والتعليم والبحث العلمى وهو ما يجبر الدولة على زيادة أسعار السجائر تنفيذاً لنص الدستور، موضحاً أن الزيادة جاءت  50 قرشا لأسعار السجائر المحلية و100 قرش على المستورد و150 قرش على الأنواع الفاخرة.

وأوضح, أن حصيلة زيادة أسعار السجائر المحلية والمستوردة تصل إلى 5.5 مليارات جنيه، مشيراً إلى أن ميزانية الخدمات الصحية المقررة للمواطن في العام المقبل ستكون 70 مليار جنيه بزيادة 18 مليارا عن العام الحالى.

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