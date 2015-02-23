مسئول يمنى: الرئيس هادى العائد إلى سدة الحكم يقذف بالكرة فى ملعب الحوثيين

أكد المحلل السياسى اليمنى محمد الخامرى، أن الرئيس اليمنى عبدربه منصور هادى " العائد من الإقامة الجبرية ليستأنف مهام منصبه " قذف بالكرة فى ملعب الحوثيين ويضعهم على المحك.

حيث طالب بنقل الحوار من صنعاء إلى مدينة آمنة مثل تعز أو عدن حتى يكون فى مأمن عما قد يحيكه الحوثيون ، مشيرا إلى أنه تم إعداد قاعة فندق " ميركيور" بعدن لاستضافة فعاليات الحوار الوطنى واللجنة المنوط بها مراقبة الحوار.

وأضاف فى سياق مقابلة مع قناة "الغد العربي" الإخبارية اليوم الاثنين، أن القوى السياسية رحبت بفكرة الرئيس هادى بنقل الحوار إلى مدينة تعز ، لافتا إلى أن حزب المؤتمر الشعبى العام الذى أسسه الرئيس السابق على عبد الله صالح يبقى هو العقبة الكأداء أمام الرئيس هادى..حيث لا يزال حزبا فاعلا على الساحة اليمنية ، فضلا عن تحالفاته مع جماعة أنصار الله الحوثى، وأوضح أن الحوثيين لا يحبذون إجراء أى مفاوضات جديدة لا تحتضنها العاصمة صنعاء التى تخضع لسيطرتهم.