جاريدو: الأهلي سيفوز مستقبلا لو قدم نفس أداء السوبر

أشاد الإسباني خوان كارلوس جاريدو المدير الفني للأهلي بالأداء الذي قدمه لاعبوه في مباراة السوبر الإفريقي أمام وفاق سطيف، رغم الخسارة بركلات الترجيح.

وخسر الأهلي السوبر الإفريقي لصالح وفاق سطيف بركلات الترجيح، عقب انتهاء الزمن الأصلي للمباراة بالتعادل 1-1.

وقال جاريدو لـFilGoal.com: "دوري أبطال إفريقيا هي البطولة الأهم للأهلي في الفترة المقبلة، والإدارة نجحت في توفير الدعم الذي طلبه الجهاز الفني في يناير".

وتابع "المطلوب من الجهاز الفني واللاعبين الآن أن يقدموا أفضل ما لديهم في الفترة المقبلة".

وتعاقد الأهلي في يناير مع مؤمن زكريا، بيتر إيبيموبوي، وهندريك هلمكه.

وأتم جاريدو "اعتقد أننا لو لعبنا بنفس مستوى مباراة السوبر، سنفوز بالعديد من المباريات المقبلة".