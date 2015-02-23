أخبار عاجلة

طرح لحوم سودانية بـ75جنيه للكيلو والفراخ بـ25 في المجمعات الاستهلاكية -
صور| الكنيسة تودع «شيخ كهنة» الإسكندرية -
حجي يرد على «التحرير»: لهذا السبب لم نعلن مرشحنا للرئاسة -
صور| انتظام حملة التطعيم ضد «شلل الأطفال» لليوم الرابع بشمال سيناء -
صور| للمرة للثانية.. الأهالي يقطعون الطريق العام ببلبيس بعد مصرع سيدة وجنينها -
تعرف على صحتك العامة من لون بولك -
التقرير الطبى لـ"معاق الدقهلية": تم اغتصابه بشكل كامل ومصاب بشرخ شرجى -
بالصور.. مصر تتسلم الدفعة الثالثة من الرافال والطائرات تحلق فى سماء القاهرة -
ستاد مصر: تصريحات عماد النحاس المدير الفنى لفريق الشرقية عقب الفوز على الزمالك -
ترامب يطيح بأخطر رجل في البيت الأبيض من منصبه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

الزمالك: لا مشاكل مع كوفي بسبب تمديد التعاقد

Google+ Print
الزمالك: لا مشاكل مع كوفي بسبب تمديد التعاقد الزمالك: لا مشاكل مع كوفي بسبب تمديد التعاقد

نفى أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة الزمالك وجود أزمات مع محمد كوفي مدافع الفريق، ورفضه تمديد تعاقده مع النادي بسبب الضرائب على مستحقاته.

واتفق الزمالك مع مدافعه البوركينابي على تمديد تعاقده لموسم إضافي، بخلاف الموسمين المتبقيين في عقده الحالي.

وكان كوفي قد طلب زيادة قيمة عقده، خاصة أن الزمالك قام بخصم نسبة الضرائب من مستحقاته.

وقال أحمد مرتضى لبرنامج "ملعب الخامسة" على قناة "mbc 2": "لا توجد أي مشاكل مع كوفي، فإدارة الزمالك تتعامل باحترافية واللاعب كذلك".

وتابع "كان من المفترض أن يكون قيمة تعاقد كوفي مع الزمالك صافية من الزمالك، وهو ما اشتكى منه اللاعب".

وواصل متما "وعدنا اللاعب بكتابة عقد جديد ورحب بذلك، مع تمديد التعاقد لموسم إضافي".

يذكر أن الزمالك قد ضم كوفي قبل بداية الموسم في صفقة انتقال حر، بعد رحيله عن دهوك العراقي.

ويحصل كوفي على 300 ألف دولار سنويا.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
صور| للمرة للثانية.. الأهالي يقطعون الطريق العام ببلبيس بعد مصرع سيدة وجنينها

صور| للمرة للثانية.. الأهالي يقطعون الطريق العام ببلبيس بعد مصرع سيدة وجنينها

بالصور.. مصر تتسلم الدفعة الثالثة من الرافال والطائرات تحلق فى سماء القاهرة

بالصور.. مصر تتسلم الدفعة الثالثة من الرافال والطائرات تحلق فى سماء القاهرة

ستاد مصر: تصريحات عماد النحاس المدير الفنى لفريق الشرقية عقب الفوز على الزمالك

ستاد مصر: تصريحات عماد النحاس المدير الفنى لفريق الشرقية عقب الفوز على الزمالك

وزير الداخلية المصري يلتقي بنظيره السعودي لبحث التعاون بين البلدين

وزير الداخلية المصري يلتقي بنظيره السعودي لبحث التعاون بين البلدين