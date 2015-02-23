الزمالك: لا مشاكل مع كوفي بسبب تمديد التعاقد

نفى أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة الزمالك وجود أزمات مع محمد كوفي مدافع الفريق، ورفضه تمديد تعاقده مع النادي بسبب الضرائب على مستحقاته.

واتفق الزمالك مع مدافعه البوركينابي على تمديد تعاقده لموسم إضافي، بخلاف الموسمين المتبقيين في عقده الحالي.

وكان كوفي قد طلب زيادة قيمة عقده، خاصة أن الزمالك قام بخصم نسبة الضرائب من مستحقاته.

وقال أحمد مرتضى لبرنامج "ملعب الخامسة" على قناة "mbc مصر 2": "لا توجد أي مشاكل مع كوفي، فإدارة الزمالك تتعامل باحترافية واللاعب كذلك".

وتابع "كان من المفترض أن يكون قيمة تعاقد كوفي مع الزمالك صافية من الزمالك، وهو ما اشتكى منه اللاعب".

وواصل متما "وعدنا اللاعب بكتابة عقد جديد ورحب بذلك، مع تمديد التعاقد لموسم إضافي".

يذكر أن الزمالك قد ضم كوفي قبل بداية الموسم في صفقة انتقال حر، بعد رحيله عن دهوك العراقي.

ويحصل كوفي على 300 ألف دولار سنويا.