مدرب وفاق سطيف: تدريب الأهلي حلم .. ولكن لا يوجد اتصالات

نفى خير الدين ماضوي المدير الفني لوفاق سطيف الأنباء التي أشارت في الفترة الأخيرة إلى اقترابه من تولي مهمة الإدارة الفنية للنادي الأهلي خلفا للمدرب خوان كارلوس جاريدو.

صحيفة "الهداف" الجزائرية أشارت إلى أن محمود طاهر رئيس النادي الأهلي تحدث مع المدرب الجزائري عقب لقاء السوبر الإفريقي الذي جمع بين الفريقين من أجل معرفة رأيه في تدريب الفريق الأحمر.

لكن ماضوي أكد في تصريحاته التليفزيونية عدم صحة تلك الأنباء، موضحا أن حديث طاهر كان مع رئيس وفاق سطيف ولم يكن معه شخصيا، وأنه كان على سبيل الدعابة.

واستدرك صاحب الـ37 عاما قائلا:"لكن تدريب الأهلي حلم لأي مدرب في العالم لأنه فريق كبير ويساعد أي مدرب على تحقيق البطولات".

وأضاف"حتى الآن لا يوجد أي اتصال رسمي مع إدارة الأهلي".

وبسؤاله عن إذا كان هناك عروض من أندية خليجية أو مصرية من أجل تدريب أحدهما فأيهما سوف يفضل، أكد مدرب وفاق سطيف أنه يفضل الانتقال إلى مصر.

وتابع"العروض المصرية أفضل نظرا لتشابهها مع الكرة الجزائرية، وتدريب الأهلي والزمالك شرف كبير لأي مدير فني".

وأوضح ماضوي أن تحقيقه لبطولة خلال الموسم الجاري ينهي علاقته بوفاق سطيف، وذلك على الرغم من سريان تعاقده لفترة أطول.

ويحتل وفاق سطيف المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الجزائري بالتساوي مع مولودية بجلية وذلك قبل نهاية المسابقة بـ10 جولات، كما أنه وصل ربع نهائي كأس الجزائر.