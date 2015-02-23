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ماضوي يشيد بجاريدو.. ويؤكد: لمسته واضحة على أداء الأهلي

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ماضوي يشيد بجاريدو.. ويؤكد: لمسته واضحة على أداء الأهلي ماضوي يشيد بجاريدو.. ويؤكد: لمسته واضحة على أداء الأهلي

أشاد خير الدين ماضوي المدير الفني لوفاق سطيف الجزائري بنظيره في الأهلي خوان كارلوس جاريدو، مؤكدا أنه له لمسة فنية واضحة على أداء الفريق الأحمر.

ماضوي قاد وفاق سطيف للتغلب على الأهلي في كأس السوبر الإفريقي السبت الماضي بركلات الترجيح بعد نهاية المباراة في وقتها الأهلي بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

وأكد المدرب الجزائري في تصريحاته التليفزيونية على أنه بالرغم من عدم تصدر الأهلي للدوري، إلا أن جاريدو نجح في بناء فريق شاب قوي.

وأضاف"جاريدو مدرب إسباني بعقلية إيطالية وهو مدير فني كبير، وأبهرني بأدائه خلال الشوط الأول في مباراتنا".

وتابع"هو نجح في جعل الأهلي فريق قوي يلعب كرة قدم حديثة، وبالرغم من وجود نقاط ضعف لدي أي مدرب حتى أنا، إلا أن له لمسة فنية واضحة للجميع".

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