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حسين السيد: لا أسعى للمشاكل .. ومثلي الأعلى محمد عمارة

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حسين السيد: لا أسعى للمشاكل .. ومثلي الأعلى محمد عمارة حسين السيد: لا أسعى للمشاكل .. ومثلي الأعلى محمد عمارة

دافع حسين السيد ظهير أيسر الأهلي عن نفسه، عما يتردد بأن انفعالاته تسبب الكثير من المشاكل للفريق داخل الملعب.

وقال حسين السيد: "أنا مش غاوي مشاكل، تعرضت لحملة سباب واسعة بعد واقعة إيقافي 4 مباريات، ولم أرد، ولن أرتكب نفس الأخطاء مرة أخرى".

وأضاف: "لا أتعمد اللعب بخشونة في مباراة وفاق سطيف، بل ألعب بحماس، وأقاتل على كل كرة، إضافة إلى أنني كنت أراقب أفضل لاعبي الفريق الجزائري".

وتابع في تصريحات تليفزيونية: "مثلي الأعلى محمد عمارة ومحمد عبد الوهاب، ولكن عمارة كان مدربي في ناشئي الأهلي، ومن أفضل ممن تدربت معهم".

وواصل: "طموحي القادم الانضمام لمنتخب ، لأن أي لاعب يتشرف بتمثيل منتخب بلده".

وعن خسارة السوبر الأفريقي، رد حسين السيد: "أدينا ما علينا في المباراة، وقدمنا أداءً مشرفًا، ولكن نعتذر لجمهورنا، فلا يوجد فريق يكسب أو يخسر دائمًا".

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