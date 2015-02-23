المقاولون: لا توجد اتصالات بين اتحاد الكرة وحسن شحاتة لتدريب مصر

نفى محمد عادل فتحي المشرف العام على قطاع الكرة بالمقاولون العرب ما أثير خلال الآونة الأخيرة حول رغبة اتحاد الكرة في الاستعانة بخدمات المدير الفني حسن شحاتة.

اتحاد الكرة مازال يبحث عن مدير فني يخلف شوقي غريب في مهمة قيادة الفراعنة استعدادا لخوض التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2017.

وأكد المشرف على الكرة بالمقاولون في تصريحاته التليفزيونية أنه لم يحدث أي اتصال بينهم وبين مسؤولي اتحاد الكرة من أجل طلب المعلم لقيادة الفراعنة.

وأضاف"حسن شحاتة أكد أنه لم يكن هناك أي اتصالات بينه وبين أي مسؤول من اتحاد الكرة في الفترة الأخيرة".

وأوضح "هناك بندا في العقد بيننا مع المعلم أنه في حالة وصوله عرض من منتخب مصر بالطبع الأولوية ستكون له".

وبسؤاله عن إذا ما رحل شحاتة إلى تدريب المنتخب مرة أخرى فمن سيكون البديل للمقاولون، أجاب فتحي قائلا:"نفكر في إعطاء الفرصة لمحمد عودة المدرب العام".

جدير بالذكر أن المعلم كان يتولى مهمة تدريب المقاولون في عام 2004 أيضا، قبل أن يقرر اتحاد الكرة الاستعانة به لتدريب المنتخب خلفا لماركو تارديلي، ليكمل المعلم طريقه نحو الفوز بثلاثة ألقاب متتالية لكأس الأمم الإفريقية.