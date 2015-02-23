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مدرب سطيف: تريزيجيه كان الأخطر .. واستفدت من إصابة غالي

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مدرب سطيف: تريزيجيه كان الأخطر .. واستفدت من إصابة غالي مدرب سطيف: تريزيجيه كان الأخطر .. واستفدت من إصابة غالي

أشاد خير الدين ماضوي المدير الفني لوفاق سطيف بأداء محمود حسن تريزيجيه لاعب وسط الأهلي في مباراة الفريقين بالسوبر الأفريقي.

وأوضح ماضوي: "الأهلي ركز على الاستحواذ بالكرة متأثرًا بالمدرسة الإسبانية لجاريدو، ولكن الوضع تبدل تمامًا مع تقدمنا بهدف".

وأضاف في تصريحات تليفزيونية: "تفاجأت بعقلية الفريق المصري في بناء الهجمات، وكان تريزيجيه الأخطر، فهو مزعج مقلق مرعب، ولكن تنقصه اللمسة الأخيرة".

وتابع: "إصابة حسام غالي كانت في صالحنا، لأن الأهلي فقد بخروجه العمق الدفاعي في الوسط، واستفدنا بإحراز الهدف الأول وكان من الممكن أن نحرز هدفًا آخر".

وأتم ماضوي: "لم يكن هناك أي تعليمات فنية للاعبين قبل ركلات الترجيح، نظرًا لضيق الوقت، حيث تعادل الأهلي في الدقيقة الأخيرة، واكتفيت بتحفيز اللاعبين وحارس المرمى".

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