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فريد: حسن شحاتة أفضل من ريكارد وجيريس

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فريد: حسن شحاتة أفضل من ريكارد وجيريس فريد: حسن شحاتة أفضل من ريكارد وجيريس

أكد حسن فريد نائب رئيس اتحاد الكرة أن حسن شحاتة المدير الفني للمقاولون العرب هو الأنسب لقيادة من أي مدير فني أجنبي.

وقال فريد: "السيرة الذاتية لحسن شحاتة أفضل من فرانك ريكارد وآلان جيريس".

وأضاف في تصريحات تليفزيونية: "أتحدث وفقًا للمعايير التي وضعتها اللجنة الفنية، فهو مدرب له باع في الكرة الأفريقية، وفاز ببطولات عديدة".

وتابع: "شحاتة توج بكأس أفريقيا 3 مرات، ولديه طموح في الوصول لكأس الأمم 2017 وكأس العالم 2018، هذا ما حددته معايير اللجنة الفنية".

وأشار نائب رئيس اتحاد الكرة إلى أن المنتخب وصل إلى العشرة الأوائل في تصنيف الاتحاد الدولي تحت قيادة حسن شحاتة.

وواصل حسن فريد: "أما جيريس وريكارد، سيحتاجان لفترة لا تقل عن شهرين، للتعرف على أعضاء اتحاد الكرة وقدرات اللاعبين".

وأتم: "أمامنا أجندة دولية الشهر المقبل، وتصفيات أفريقيا في شهر يونيو، لذا أرى أن المدرب الوطني، وخاصة حسن شحاتة هو الأنسب، لأنه رجل الأزمات مثلما كان محمود الجوهري".

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