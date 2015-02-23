اتحاد الكرة يفسر استبعاد رينار من تدريب المنتخب

لعبت المطالب المالية للفرنسي هيرفي رينار المدير الفني لساحل العاج دورًا مؤثرًا في تعثر المفاوضات معه لتدريب منتخب مصر.

وأوضح حسن فريد نائب رئيس الاتحاد: "كنا على اتصال بوكيل رينار أثناء بطولة أفريقيا، لقد طلب المدرب الفرنسي في البداية 50 ألف يورو راتبًا شهريًا".

وأضاف في تصريحات تليفزيونية: "ولكن بعد فوز رينار بكأس أفريقيا، تلقى عروض خليجية وقطرية، وزادت مطالبه إلى 85 ألف يورو، إضافة إلى 20 ألف يورو لمساعديه".

وأشار فريد: "بهذه الأرقام، سيدفع اتحاد الكرة للمدرب الفرنسي ومساعديه مليون جنيه شهريًا بخلاف السيارة والسكن، وهذه المبالغ فوق ميزانية الاتحاد".

وواصل: "لقد تم استبعاد الأسماء الأخرى مثل جورج ليكينز الذي جدد عقده مع تونس، والألماني أولي شتيليكه لرغبته في البقاء مع كوريا الجنوبية".

وأتم حسن فريد: "لم يتبق من المدربين الأجانب سوى فرانك ريكارد وآلان جيريس، وفرصة المدرب المصري في تولي المنتخب أفضل منهما".