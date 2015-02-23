أخبار عاجلة

طرح لحوم سودانية بـ75جنيه للكيلو والفراخ بـ25 في المجمعات الاستهلاكية -
صور| الكنيسة تودع «شيخ كهنة» الإسكندرية -
حجي يرد على «التحرير»: لهذا السبب لم نعلن مرشحنا للرئاسة -
صور| انتظام حملة التطعيم ضد «شلل الأطفال» لليوم الرابع بشمال سيناء -
صور| للمرة للثانية.. الأهالي يقطعون الطريق العام ببلبيس بعد مصرع سيدة وجنينها -
تعرف على صحتك العامة من لون بولك -
التقرير الطبى لـ"معاق الدقهلية": تم اغتصابه بشكل كامل ومصاب بشرخ شرجى -
بالصور.. مصر تتسلم الدفعة الثالثة من الرافال والطائرات تحلق فى سماء القاهرة -
ستاد مصر: تصريحات عماد النحاس المدير الفنى لفريق الشرقية عقب الفوز على الزمالك -
ترامب يطيح بأخطر رجل في البيت الأبيض من منصبه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

اتحاد الكرة يفسر استبعاد رينار من تدريب المنتخب

Google+ Print
اتحاد الكرة يفسر استبعاد رينار من تدريب المنتخب اتحاد الكرة يفسر استبعاد رينار من تدريب المنتخب

لعبت المطالب المالية للفرنسي هيرفي رينار المدير الفني لساحل العاج دورًا مؤثرًا في تعثر المفاوضات معه لتدريب منتخب مصر.

وأوضح حسن فريد نائب رئيس الاتحاد: "كنا على اتصال بوكيل رينار أثناء بطولة أفريقيا، لقد طلب المدرب الفرنسي في البداية 50 ألف يورو راتبًا شهريًا".

وأضاف في تصريحات تليفزيونية: "ولكن بعد فوز رينار بكأس أفريقيا، تلقى عروض خليجية وقطرية، وزادت مطالبه إلى 85 ألف يورو، إضافة إلى 20 ألف يورو لمساعديه".

وأشار فريد: "بهذه الأرقام، سيدفع اتحاد الكرة للمدرب الفرنسي ومساعديه مليون جنيه شهريًا بخلاف السيارة والسكن، وهذه المبالغ فوق ميزانية الاتحاد".

وواصل: "لقد تم استبعاد الأسماء الأخرى مثل جورج ليكينز الذي جدد عقده مع تونس، والألماني أولي شتيليكه لرغبته في البقاء مع كوريا الجنوبية".

وأتم حسن فريد: "لم يتبق من المدربين الأجانب سوى فرانك ريكارد وآلان جيريس، وفرصة المدرب المصري في تولي أفضل منهما".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

مواضيع متعلقة
صور| للمرة للثانية.. الأهالي يقطعون الطريق العام ببلبيس بعد مصرع سيدة وجنينها

صور| للمرة للثانية.. الأهالي يقطعون الطريق العام ببلبيس بعد مصرع سيدة وجنينها

بالصور.. مصر تتسلم الدفعة الثالثة من الرافال والطائرات تحلق فى سماء القاهرة

بالصور.. مصر تتسلم الدفعة الثالثة من الرافال والطائرات تحلق فى سماء القاهرة

ستاد مصر: تصريحات عماد النحاس المدير الفنى لفريق الشرقية عقب الفوز على الزمالك

ستاد مصر: تصريحات عماد النحاس المدير الفنى لفريق الشرقية عقب الفوز على الزمالك

وزير الداخلية المصري يلتقي بنظيره السعودي لبحث التعاون بين البلدين

وزير الداخلية المصري يلتقي بنظيره السعودي لبحث التعاون بين البلدين