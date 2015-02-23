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بالفيديو.. مسنة تستنجد من النوم فى الجبل ومحافظ القاهرة يسكنها دار مسنين

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بالفيديو.. مسنة تستنجد من النوم فى الجبل ومحافظ القاهرة يسكنها دار مسنين بالفيديو.. مسنة تستنجد من النوم فى الجبل ومحافظ القاهرة يسكنها دار مسنين
استنجدت نبوية عبد الحميد على عبده، سيدة مسنة تبلغ من العمر 68 سنة، بمحافظ القاهرة الدكتور جلال السعيد من النوم فى الجبل قائلة إنها تعيش بمفردها بعد وفاة زوجها الذى كان يعمل فى صناعة الفطائر "فطاطرى".

وأوضحت السيدة فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع" أنها تعيش على الإعانات حتى طردها صاحب الشقة لزيادة الإيجار من 250 جنيهًا إلى 450 جنيهًا، موضّحة أنها طلبت بعض الأخشاب من عمال موقع مشروع "تحيا "، لتقيم فى الجبل بجوار المشروع، ليأمر المحافظ رئيس حى المقطم اللواء عبد السميع وهدان بإسكانها إحدى دور المسنين وصَرْف معاش اجتماعى لها.

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مصر 365

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