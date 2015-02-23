موجز الاقتصاد.. ارتفاع جماعى للبورصة بعد إعلان بيع أسهم "موبينيل"

شهد اليوم الاثنين، عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة، وكان على رأسها، إعلان شركة أوراسكوم للاتصالات والإعلام والتكنولوجيا، أنها توصلت إلى اتفاق لبيع حصتها فى موبينيل المصرية لاتصالات الهاتف المحمول إلى شركة أورانج الفرنسية، فى صفقة قيمتها حوالى 209.6 مليون يورو.

وتأتى تلك الصفقة فى إطار ممارسة خيار شراء لشركة أورانج بموجب اتفاق يرجع إلى أبريل 2012. وأوضحت أوراسكوم، التابعة لرجل الأعمال المصرى نجيب ساويرس، أن الصفقة تتضمن بيع أسهمها البالغة خمسة بالمائة فى موبينيل وحقوق التصويت فى شركة "إم.تى تيليكوم" البالغة 28.75%، وأضافت أن ذلك يفضى إلى سحب مجمل استثماراتها المباشرة وغير المباشرة فى موبينيل.

وأكد إييف جوتييه، العضو المنتدب لشركة موبينيل، أن استحواذ مجموعة أورانج على نسبة أكبر من أسهم المصرية لخدمات التليفون المحمول (موبينيل) إنما يعكس ثقة مجموعة أورانج المتزايدة فى مؤشرات أداء الاقتصاد المصرى وكذلك فى مستقبل موبينيل.

وأضاف جوتييه، أن عملية الاستحواذ هى فى المقام الأول تنفيذ لتعاقدات مسبقة تمت ما بين المساهِمين، حيث إن مجموعة أورانج كانت على مدار السنوات مساهما رئيسيا فى الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول، موضحا أن عملية إدارة شركة موبينيل لن تتأثر كما لن يؤثر ذلك بأى شكل من الأشكال على خطة العمل المستقبلية لموبينيل فى مصر.

وأعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، برئاسة اللواء أبو بكر الجندى، فى بيان له اليوم الاثنين، ارتفاع صافى قيمة الدخل الزراعى بنسبة 6,8%، ليبلغ قيمة الدخل الزراعى 203.8 مليار جنيه عام 2012/2013 مقابل 190,8 مليار جنيه عام 2011/2012.

وأضاف الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن أسباب الزيادة فى صافى الدخل ترجع لزيادة صافى الدخل النباتى بمساهمته بنسبة 69,63% من صافى الدخل الزراعى، يليه صافى الدخل الحيوانى بنسبة 21.60%، وأخيرا صافى الدخل السمكى بنسبة 8.77%.

وخلال كلمته بالمؤتمر العربى الأول للتنمية الإدارية، المنعقد صباح اليوم الاثنين بأحد فنادق القاهرة أكد المهندس أحمد كمال شعبان، مدير برنامج تطوير الخدمات الحكومية بوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، أن فصل المواطن عن مقدم الخدمة كان الهدف الأساسى للقضاء على الفساد بالجهاز الإدارى للدولة، وهو ما بدأ به برنامج تطوير الخدمات الحكومية منذ إنشائه عام 2007 وقت تولى الدكتور أحمد درويش لحقيبة وزارة التنمية الإدارية، مضيفا أن البرنامج نجح حتى الآن فى تقديم 220 خدمة للمواطنين عبر الإنترنت، كما نجح فى تقديم 160 مركزا لتقديم الخدمات الحكومية.

وأضاف "شعبان"، أن برنامج تطوير الخدمات الحكومية جزء مما تحدث عنه رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب خلال المؤتمر أمس، وهو إعادة تعريف دور الحكومة، مضيفاً أن دور الحكومة الأساسى هو الحصول على رضى المواطنين، مشيرا إلى نجاح عدد من الدول مثل كوريا وسنغافورة فى تحقيق إصلاح إدارى ناجح يخدم المواطن.

كشف المهندس هانى محمود، وزير التنمية الإدارية السابق، أن لجنة الاستثمار بشركة أيادى للاستثمار والتنمية، ستجتمع يوم الثلاثاء المقبل برئاسة أشرف صالح وزير الاستثمار السابق، لتحديد الأولوية لمشروعات المرحلة الأولى للشركة، مضيفا أنه عقب انتهاء اللجنة من عملها سيتم الإعلان عن تلك المشروعات يوم 3 مارس المقبل.

وفى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أضاف هانى محمود، أنه عقب الإعلان عن المشروعات ستقوم بلجنة الاستثمار بالترويج لها للمستثمرين وبدأ تنفيذها مع نهاية يونيو المقبل، مشيرا إلى أنه حتى الآن بلغ رأس المال نحو 2 مليار جنيه.

وخلال فعاليات "منتدى الأعمال المصرى الإيطالى"، اليوم، أكد منير فخرى عبد النور، وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن معدلات النمو تراجعت إلى ٣٪ بعد ان كانت ٧٪ نتيجة تدهور الأوضاع الاقتصادية، والحكومة بدأت فى خطة للإصلاح الاقتصادى اهمها خفض عجز الموازنة ، لافتا إلى ان عجز الموازنة فى ٢٠١٤ زاد عند ١٣٪ من إجمالى الناتج المحلى ونحو تخفيضه حاليا من خلال فرض ضرائب جديدة، وفرض ضريبة القيمة المضافة قبل القمة الاقتصادية فى مارس ، وفرض الضرائب العقارية.

كما أكد وزير الصناعة، خلال "منتدى الأعمال المصرى الإيطالى"، أن الحكومة تسعى إلى إيجاد حل بين التكلفة والسعر، ونبحث حاليا أسعار الكهرباء والمنتجات البترولية، لافتا إلى إن هذه القرارات ستحول العجز فى ٢٠١٧ إلى فائض، كما نأمل فى خفض معدل إنفاق الدين العام مقارنة بالاحتياطى بأكثر من ٨٥٪.

ومن جانبها، قالت نجلاء الأهوانى، وزيرة التعاون الدولى، إن مصر وإيطاليا تمتعا بعلاقات طيبة وهذا التعاون فى مجالات الطاقة والنقل والتعليم والصحة والحد من الفقر والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأكدت على أن الفترة الحالية تشهد نموًا فى تحسين البيئة الاقتصادية والاستثمارية بعد 4 سنوات صعبة، وذلك بعد الإجراءات التى اتخذتها الحكومة لإعادة نمو الاقتصاد وتحقيق العدالة الاجتماعية.

وخلال "منتدى الأعمال المصرى الإيطالى"، أضافت وزيرة التعاون الدولى أن حجم الاتفاقيات الإنمائية بين مصر وإيطاليا 300 مليون دولار حتى الآن.

وكشف محمود فراج المستشار المالى لمجموعة الشايع الكويتية، عن توقيع اتفاقية بين المجموعة والحكومة المصرية بقيمة 3 مليار دولار-أى ما يوازى 22 مليار لإنشاء مشروع "ذى أفينيوز" فى مصر، أكبر مجمع ومركز تسوق تجارى، على غرار مجمع ذى أفينيوز المقام فى الكويت، وذلك خلال زيارة المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء الأخيرة إلى الكويت.

وفى تصريح لـ"اليوم السابع"، قال فراج إنه يجرى حاليا الترتيب مع وزارة الإسكان من أجل وضع الخطوات التنفيذية للمشروع، وأنه أرسل أمس الأحد كتيبًا إلى وزارة الإسكان من أجل تحديد المواقع المرشحة لبدء المشروع فى مصر.

قال وزير البترول شريف إسماعيل اليوم، إن بلاده تستهدف التوقف عن استيراد الغاز الطبيعى المسال فى عام 2020 مع اكتمال مشروعات تطوير الحقول.

وقال الوزير فى مقابلة مع رويترز "من المستهدف أن نتوقف عن استيراد الغاز مع (تبلور) نتائج الاتفاقيات البترولية التى تم ابرامها والانتهاء من مشروعات تنمية الحقول".

وذكر أن شحنات الغاز الطبيعى المسال التى تعمل مصر على استيرادها ستغطى احتياجاتها لمدة عامين مع وصول محطة عائمة فى مارس لإعادة الغاز المسال إلى حالته الطبيعية.

وعلم "اليوم السابع" أن مصنعى الحديد من غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية، ستعقد اجتماعا عصر اليوم، مع كل من وزير البترول شريف اسماعيل ووزير الصناعة والتجارة الخارجية منير فخرى عبد النور، وذلك لبحث خفض أسعار توريد الغاز للمصانع وخاصة مصانع الحديد الاسفنجى إلى 4 دولارات كحد أقصى بدلا من 7 دولارات.

وقال أحد مصنعى الحديد فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن الغاز فى صناعة الحديد الاسفنجى يدخل ضمن مستلزمات الانتاج، لافتا إلى أنه سيتم مناقشة معوقات الصناعة مناه بحث توفير الدولار وانقطاع الغاز المستمر وانقطاع الكهرباء عن المصانع خاصة وأن وزارة الصناعة هى الاب الروحى للصناع.

وأكدت شركة الشرقية للدخان، أنه تنفيذا لقرار رئيس الجمهورية، بشأن تعديل أسعار بيع لسجائر المحلية والمستوردة، فإنه تم تعديل سعر البيع للمستهلك، طبقاً للتعديلات الجديدة، موضحاً أن التعديل سيدخل فى حصيلة الدولة لحساب وزارة المالية، نتيجة زيادة الضريبة العامة على المبيعات.

وتعهدت الشركة، فى بيان للبورصة، بإعلان أسعار السجائر الجديد فور إقرارها من إدارة الشركة. وقررت إدارة البورصة، اليوم، إيقاف التعامل على أسهم الشركة الشرقية للدخان لمدة 10 دقائق، لحين الاطلاع على خبر زيادة أسعار السجائر مع تعليق جميع العروض والطلبات المسجلة على أسهم الشركة قبل نشر هذا الإعلان.

أنهت مؤشرات البورصة تعاملاتها، اليوم ، على ارتفاع جماعى، باستثناء تراجع محدود لمؤشر الأسهم الصغيرة، وسط عمليات شراء من كل من المستثمرين المصريين والعرب، فى حين مالت تعاملات الأجانب نحو الشراء.

وشهدت العديد من الأسهم نشاطا ملحوظا اليوم وعلى رأسها أسهم كل من شركة أوراسكوم للاتصالات وأسهم مومبينل بعد إعلان الأولى بيع حصتها فى الثانية لشركة فرنسية.

أوراسكوم للاتصالات تبيع حصتها فى موبينيل المصرية إلى أورانج الفرنسية

موبينيل: أورانج بصدد دراسة نسبة المساهمة المصرية فى الشركة

"الإحصاء": 203.8 مليار جنيه قيمة الدخل الزراعى لعام 2012/2013

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هانى محمود:3 مارس الإعلان عن مشروعات "أيادى".. والتنفيذ يوليو المقبل

وزير الصناعة: القيمة المضافة والضرائب العقارية ستحول عجز الموازنة لفائض فى ٢٠١٧

وزيرة التعاون الدولى: نتعاون مع البعثة الإيطالية بعد ٤ سنوات صعبة على مصر

"الشايع" الكويتية تقرر انشاء أضخم مركز تسوق فى مصر بـ3 مليارات دولار

وزير البترول: نستهدف التوقف عن استيراد الغاز المسال فى 2020

مصنعو الحديد يجتمعون مع وزيرى البترول والصناعة لخفض أسعار توريد الغاز

البورصة تنهى تعاملاتها بارتفاع جماعى مدفوعة بإعلان بيع أسهم "موبينيل"