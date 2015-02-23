أخبار مصر العاجلة.. الحكومة: النمو يسجل 6.8% وفق تقارير صندوق النقد

نشر الموقع الإلكترونى لـ"اليوم السابع" عددًا من الأخبار العاجلة، فى مقدمتها تغطية لاجتماع المجموعة الاقتصادية بمجلس الوزراء، والذى تم خلاله الإعلان عن وصول معدلات النمو إلى 6.8% بحسب تقارير صندوق النقد الدولى، فضلاً عن طرح فرص عمل جديدة للشباب.

وعلى مدار الساعات الماضية، تابع "اليوم السابع" لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسى، بوفد من رجال الأعمال الإيطاليين وإعلانه طرح ما يقرب من 20 مشروعا للاستثمار خلال المؤتمر الاقتصادى، المقرر عقده خلال شهر مارس فى شرم الشيخ، وتأكيداته أن مصر تنتظرها فرص استثمارية واعدة.

وفى تغطية خاصة للانتخابات البرلمانية، تابع "اليوم السابع" توافد الراغبين فى الترشح لانتخابات البرلمان، والذين تم استبعادهم، لتقديم الطعون على قرار إقصائهم، وإعلان اللجنة العليا الأرقام شبه النهائية للمرشحين بواقع 5609 مرشحين على النظام الفردى، و1290 على نظام القوائم.

الحكومة: معدل النمو الاقتصادى يصل لـ٦.٨٪ وفقا لتقرير صندوق النقد الدولى

محلب يلتقى وزير الاقتصاد الإيطالى ووفد رجال الأعمال المرافق

وزير الداخلية يصل شرم الشيخ لتفقد الاستعدادات قبل المؤتمر الاقتصادى

السيسى: سنطرح من 15 لـ 20 مشروعاً استثماريا خلال مؤتمر مارس الاقتصادى

السيسى لرجال أعمال إيطاليين: مصر ستشهد فرص واعدة للعمل والاستثمار

السيسى لوفد رجال أعمال إيطالى: مصر تعمل اقتصاديا من خلال 3 محاور

القضاء الإدارى يتلقى أكثر من 150 طعنا من المستبعدين من الترشح للانتخابات

العليا للانتخابات: 5609 مرشحين على النظام الفردى و1290 على نظام القوائم

مطار القاهرة يستقبل 261 مصريا عائدين من ليبيا فى رابع رحلات مصر للطيران

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