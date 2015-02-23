محافظ السويس: نطرح مشروعات فى قمة مارس توفر فرص عمالة للشباب

عقد اللواء العربى السروى، محافظ السويس، ظهر اليوم، اللقاء الدورى بالإعلاميين والصحفيين بمحافظة السويس لتبادل الأفكار حول تنمية السويس وآخر المستجدات على الساحة المحلية والمشروعات التى يتم تنفيذها خلال الفترة الحالية والمقبلة ومستقبل المحافظة ضمن مشروع تنمية المنطقة.

وأكد المحافظ أن هناك عددًا من المشروعات فى مجالات الرصف والإسكان والصرف الصحى ومحطات مياه الشرب والصحة تم إنجازها خلال الفترة الحالية ويوجد عدد من المشروعات المستقبلية فى عدة مجالات سيتم تنفيذها خلال الفترة المقبلة سوف ترتقى بالاقتصاد المصرى وتوفر فرص عمالة كبيرة بعد عرض المخطط العام لمشروع تنمية منطقة قناة السويس والمؤتمر الاقتصادى القادم فى 17 مارس بمدينة شرم الشيخ وسيكون هناك نصيبًا كبيرًا من المشروعات للسويس.

حضر اللقاء رؤساء الأحياء ومديرو الطرق والصحة والتعليم والإسكان والشباب والرياضة وجهاز النظافة ومدير الإعلام وعدد كبير من الإعلاميين والصحفيين وأصحاب الصحف المحلية.