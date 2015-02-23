محافظ البحيرة يطمئن هاتفيا على المصابين المصريين فى تفجير القبة الليبية

أجرى الدكتور محمد سلطان، محافظ البحيرة، اتصالاً هاتفيًا اليوم بالسفير عمرو معوض، مساعد وزير الخارجية، للاطمئنان على الحالة الصحية للمواطنين جمعة عبد المجيد عبد الرازق العزومى، وسالم عبد المجيد عبد الرازق العزومى، من أبناء قرية "الرزيمات" التابعة للكوم الأخضر بمركز حوش عيسى بالبحيرة، واللذين يعالجان بمستشفى البيضا بليبيا من جراء إصابتهما فى حادث التفجير الإرهابى الذى وقع بالقبة بليبيا، والذى أسفر عن استشهاد 3 مواطنين من أبناء المحافظة بمركزى حوش عيسى وشبراخيت وإصابة المذكورين.

وتم خلال الاتصال التنسيق على إجراءات نقل المصابين لاستكمال علاجهما بمستشفيات محافظة البحيرة، وسيتم النقل من خلال التعاون مع الإسعاف الليبى وهيئة الإسعاف المصرية.

وعلى صعيد متصل، وجه المحافظ بضرورة قيام مديرية الطرق والنقل بإعداد تقرير شهرى وقاعدة بيانات عن المواطنين المتقدمين لإنهاء خدمات لهم بالمديرية يتضمن معدلات الطلبات اليومية واسم المواطن ورقم تليفونه ومشكلته والفترة التى استغرقتها المديرية فى التنفيذ، مؤكدا أنه سيتم متابعتها شخصيا بالتواصل مع المواطنين.

جاء ذلك خلال افتتاح المحافظ اليوم الاثنين، مكتب خدمة المواطنين بمديرية الطرق والنقل لتلقى شكاوى وطلبات المواطنين ومتابعتها للتخفيف والتيسير عنهم وتوفير الوقت والجهد من خلال تعاملهم مع موظف واحد مختص بدلا من العديد من الإدارات.

وتفقد المحافظ معمل اختبارات الطرق بالمديرية المختص بإجراء جميع تجارب الاختبارات على مواد الرصف وأخذ العينات الأسفلتية للطرق والتأكد من مطابقتها للمواصفات العامة التى أعدتها الهيئة العامة للطرق والكبارى.