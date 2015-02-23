تعيين أشرف توفيق وكيلا لوزارة الزراعة للطب البيطرى بالشرقية

قرر الدكتور عادل البلتاجى، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، تعيين الدكتور أشرف توفيق وكيلا للوزارة للطب البيطرى بالشرقية، خلفًا للدكتور السيد عبيد، والذى تم نقله ليشغل منصب مدير مديرية الطب البيطرى بالقاهرة.

تجدر الإشارة إلى أن الدكتور أشرف توفيق وكيل وزارة الطب البيطرى بالشرقية قد شغل منصب مدير إدارة المكتب الفنى لمديرية الطب البيطرى بالشرقية عام 2008، ثم مديرًا لإدارة مدينة الزقازيق البيطرية فى 2011 تم مديرًا عامًا للمجازر والصحة العامة منذ 2011، وتم تكليفه بشغل منصب وكيل وزارة الطب البيطرى بالمحافظة.

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