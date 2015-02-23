محافظ سوهاج يقرر مراجعة عقود تأجير الكافتيريات والتراخيص بالكورنيش

قـرر الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، تكليف إدارة التفتيش المالى والإدارى وإدارة المتابعة بالديوان العام بمراجعة عقود تأجير الكافتيريات وتراخيص التشغيل بالكورنيش الشرقى بمدينة ناصر والتزامهم بالشروط، وذلك بعد ملاحظة إشغالهم للكورنيش.

وأكد المحافظ أن حى شرق وشرطة المرافق سيقوم بإزالة الإشغالات الموجود بالكورنيش الشرقى، وسيتم إنارته خلال 24 ساعة وتشجير الكورنيش وتقليم الأشجار مع عمل الدهانات اللازمة لسور الكورنيش، والاهتمام بالنظافة وإصلاح لمبات أعمدة الإنارة.

وأضاف المحافظ إننا نسعى خلال المرحلة القادمة لوضع تصور للاستفادة من الكورنيش الشرقى، والذى يعتبر متنفسا لأبناء محافظة سوهاج.

كما قرر المحافظ تكليف رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج بتطوير المدخل الشمالى لمدينة سوهاج، وعمل الإصلاحات اللازمة.