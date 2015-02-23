مركز إعلام الداخلة يعقد ندوة "كيفية حماية الطفل من التحرش"

عقد مركز إعلام الداخلة بالوادى الجديد، اليوم الاثنين، ندوة إعلامية عن كيفية حماية الطفل من التعرض للتحرش والتى عقدت بمقر مركز الإعلام بالداخلة، وحاضر فيها عدد من المتخصصين بمشاركة عدد من طلاب وطالبات المدارس الثانوية بمدينه موط.

وقال حسن سيد، مدير مركز إعلام الداخلة، فى تصريح صحفى، إن هذه الندوة تأتى فى إطار دور مركز إعلام الداخلة المجتمعى والتثقيفى للتعريف بالمخاطر التى تهدد المجتمع وكيفية الوقاية منها من خلال عقد الندوات وورش العمل المتخصصة والتى يحاضر فيها أساتذه فى عمق التخصص، مشيرا إلى أن المركز سينظم خلال الفترة القليلة المقبلة عددًا من الندوات بمراكز بلاط والداخلة والفرافرة لتعزيز أواصر التمسك بالقيم الدينية لمواجهة هذه الظاهرة الدخيلة على المجتمع.