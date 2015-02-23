"الأورمان" توزع 500 ماشية على الأهالى بـ6 محافظات بتكلفة 7.5 ملايين جنيه

سيدة بالصعيد بعد حصولها على رأس ماشية من جمعية "الأورمان"

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قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، اليوم الاثنين، فى بيان صحفى، إن الجمعية تستكمل دورها الخدمى فى تنمية المجتمع فى مجال الرعاية الاجتماعية، خلال الشهر الجارى، من خلال توزيع 500 مشروع رأس ماشية على 500 أسرة بمحافظات بنى سويف والفيوم وسوهاج والمنيا وأسيوط والأقصر بتكلفة 7.5 ملايين جنيه.>وأكد اللواء ممدوح شعبان أن التوسع فى النهوض بمستوى دخل الأسر الفقيرة وتحسين مستوى معيشتها يأتى من خلال مساهمة الجمعية فى إقامة مشروعات تنموية تتناسب مع الأسر، ليدر دخلاً ثابتًا لهذه الأسر، مع الأخذ فى الاعتبار المناطق الأكثر احتياجاً، والتى تعتبر بؤرة اهتمام الجمعية.

وأضاف أن الجمعية تقدم التغذية الشهرية لرؤوس الماشية والتأمين البيطرى عليها، وتتم المتابعة بشكل شهرى، ويصل تكلفة المشروع الواحد للحالة المستفيدة إلى 15 ألف جنيه، وكل هذه المشروعات تقدم ضمن مشروع الجمعية الرئيسى وهو (كفالة القرى الأكثر فقراً).

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إحدى السيدات بعد حصولها على رأس ماشية

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والجدير بالذكر أن الجمعية تنظم داخل هذه القرى قوافل طبية لعلاج مرضى العيون، ويتم إجراء عمليات القسطرة للأطفال غير القادرين، وتقديم الأطراف الصناعية، وزواج اليتيمات، وإقامة معارض الملابس المجانية، وما زالت الجمعية تستقبل حالات الأطفال غير القادرين المصابين بعيوب خلقية بالقلب من أبناء جميع محافظات الصعيد، بجانب تعريش العديد من المنازل، وتوصيل المياه والكهرباء، وإعادة إعمار المنازل.