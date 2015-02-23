حدث في إسبانيا..غرامة 60 الف يورو للشماتة من مقتل عضو الأولتراس

فرضت السلطات الإسبانية غرامة قدرها 60 الف يورو على شخص قام بالسخرية من مقتل أحد أفراد أولتراس فريق ديبورتيفو لاكورونيا على موقع "تويتر"، مع حرمانه من دخول أي منشأة رياضية لمدة 5 أعوام.

ولقي عضو أولتراس ديبورتيفو، ويدعى "جيمي"، مصرعه في الـ30 من نوفمبر الماضي خلال اشتباكات عنيفة مع أولتراس أتلتيكو مدريد قبل مباراة جمعت الفريقين في الليجا بمحيط ملعب فيسنتي كالديرون، وتم إلقائه في نهر مانزاناريس بالعاصمة مدريد.

وقال المتهم في تغريدة على تويتر "أتمنى أن يموت المزيد منهم" في إشارة لجماعات الأولتراس، مضيفا "أريد الاحتفال بسعادة بالغة بمقتل مشجع ديبورتيفو، لن يصدر ضجيجا بعد اليوم، من المؤسف أن واحدا فقط قتل".

جاءت العقوبة مستندة على قانون الرياضة لمكافحة العنف والعنصرية وكراهية الأجانب، بما يشمل ذلك التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي على الانترنت، حيث صنفت السلطات تغريدة هذا المشجع بـ"العدائية".

وقدمت لجنة مكافحة العنف بالاتحاد الإسباني بلاغا بتلك الواقعة الى وزارة الداخلية التي قررت فرض العقوبة على المشجع المتعصب.

وفي حال خرق هذا المتهم قرار منعه من التواجد داخل الملاعب الرياضية فإن الغرامة ستتضاعف الى 120 الف يورو.