“أوراسكوم” للاتصالات والإعلام تبيع حصتها فى “المصرية” لخدمات المحمول لـ”أورانج”

أعلنت شركتي أورانج (فرانس تيليكوم ) سابقا و “أوراسكوم” للاتصالات والإعلام والتكنولوجيا القابضة ”أوراسكوم للاتصالات والإعلام والتكنولوجيا” أنهما قد توصلا إلى اتفاق يتضمن بيع إجمالى أسهم و حقوق التصويت التى تمتلكها شركة “أوراسكوم” للاتصالات والإعلام والتكنولوچيا بشكل ملكية مباشرة أو غير مباشرة فى الشركة “المصرية” لخدمات التليفون المحمول لشركة “أورانج”.

وتعد الشركة “المصرية” لخدمات التليفون المحمول وهى شركة مدرجة بالبورصة المصرية و تعتبر واحدة من الشركات الرائدة فى مجال خدمات المحمول فى مصر و تعمل تحت العلامة التجارية “موبينيل”، وسيتم تنفيذ هذه الصفقة من خلال ممارسة خيار شراء شركة “أورانج” ،وذلك بموجب عقد اتفاق المساهمين الذى تم توقيعه بين الأطراف فى أبريل 2012.

وتتضمن الصفقة نقل أسهم شركة “أوراسكوم” فى الشركة المصرية و التى تبلغ 5% و حقوق التصويت فى شركة “إم تي تيليكوم إس سي أر إل” و التى تبلغ 28.75% لشركة “أورانج”، و ذلك فى صفقة تقدر قيمتها بحوالى 209.6 مليون يورو.

وسيتم نقل حصة “أوراسكوم”فى “المصرية” لخدمات التليفون المحمول لـ” أورانج” فى شكل عملية مغلقة سوف ينتج عنها سحب مجمل الاستثمارات المباشرة و الغير مباشرة لـ”أوراسكوم” فى “المصرية” لخدمات التليفون المحمول.

يشار إلى أن شركة “أوراسكوم” للاتصالات والإعلام والتكنولوﭼيا هي شركة قابضة مدرجة بالبورصة المصرية تملك استثمارات وتدير عمليات تشغيل في شركات خاصةً في مصر وكوريا الشمالية وباكستان ولبنان وغيرها من شمال إفريقيا ودول الشرق الأوسط.