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دول الخليج ترحب بخروج “هادي” من صنعاء.. وتطالب مجلس الأمن بدعمه

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دول الخليج ترحب بخروج “هادي” من صنعاء.. وتطالب مجلس الأمن بدعمه دول الخليج ترحب بخروج “هادي” من صنعاء.. وتطالب مجلس الأمن بدعمه

الرئيس اليمنى

أعربت دول مجلس التعاون الخليجي، اليوم الإثنين، عن ترحيبها بخروج الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي من مقر إقامته الاجبارية التي فرضها عليه الحوثيون في العاصمة صنعاء ووصوله إلى مدينة عدن، جنوبي اليمن، وطالبت مجلس الأمن الدولي “بتحمل مسؤولياته تجاه أمن واستقرار اليمن بدعم الشرعية هناك”.

واعتبرت دول المجلس، في بيان لها اليوم، نشرته وكالة الأنباء القطرية الرسمية، أن خروج هادي من صنعاء ووصوله إلى مدينة عدن سالما معافى “خطوة مهمة لتأكيد الشرعية”.

وطالب البيان “برفع الإقامة الإجبارية عن رئيس الوزراء اليمني خالد بحاح وغيره من السياسيين وإطلاق سراح المختطفين”.

ودعا البيان أبناء الشعب اليمني وكافة القوى السياسية والاجتماعية إلى “الالتفاف حول الرئيس (هادي) ودعمه في ممارسة كافة مهامه الدستورية من أجل إخراج اليمن من الوضع الخطير الذي أوصله إليه الحوثيون”.

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