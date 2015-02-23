دول الخليج ترحب بخروج “هادي” من صنعاء.. وتطالب مجلس الأمن بدعمه

أعربت دول مجلس التعاون الخليجي، اليوم الإثنين، عن ترحيبها بخروج الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي من مقر إقامته الاجبارية التي فرضها عليه الحوثيون في العاصمة صنعاء ووصوله إلى مدينة عدن، جنوبي اليمن، وطالبت مجلس الأمن الدولي “بتحمل مسؤولياته تجاه أمن واستقرار اليمن بدعم الشرعية هناك”.

واعتبرت دول المجلس، في بيان لها اليوم، نشرته وكالة الأنباء القطرية الرسمية، أن خروج هادي من صنعاء ووصوله إلى مدينة عدن سالما معافى “خطوة مهمة لتأكيد الشرعية”.